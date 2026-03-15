Что Ширвиндт говорил о принадлежности Крыма и о тоске по Украине

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260315/chto-shirvindt-govoril-o-prinadlezhnosti-kryma-i-o-toske-po-ukraine-1135723776.html
общество
крым
крымская весна
культура
кино
театр сатиры
театр
россия
украина
политика
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/0f/1135723559_0:57:3194:1854_1920x0_80_0_0_2bb8da95e588981eeeff6efb2f44dbd6.jpg
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/0f/1135723559_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_6b045b5d649ef8dc77e0bc7837e2905d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
10:47 15.03.2026
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкНародный артист РСФСР Александр Ширвиндт
Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт - РИА Новости, 1920, 15.03.2026
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Два года назад не стало всенародно любимого артиста Александра Ширвиндта. Он ушел из жизни, немного не дотянув до 90-летия. До последнего он сохранил ясный ум и четкую гражданскую позицию. РИА Новости Крым вспоминает ярчайшие высказывания актера о полуострове и Украине.
В 2020 году в интервью артист поделился воспоминаниями о своей работе на Украине. При этом он отметил, что тоскует по Украине, потому что не может поехать на родину своих родителей – в Одессу и Харьков.

"Я невпускаемый… А за что? Потому что я поехал в Севастополь – замечательные ребята из общества книголюбов пригласили меня на творческий вечер. А оказалось, что я – сволочь (для властей Украины – ред.). Вот из-за книголюбов Севастополя я и не могу приехать на родину родителей", – сетовал Ширвиндт.

При этом он с иронией отреагировал на вопрос журналиста, нет ли у него ощущения несправедливости из-за того, что "вбили клин между Украиной и Россией".
Чьи Крым и Черное море: откровения Ширвиндта на побережье полуострова >>

"Я в нюансы не влезаю, потому что я не профессионал. Но я вижу круглосуточную полемику профессионалов, дрессированных политологов относительно наших дел, и это превращается в театр… Крым ваш или Крым – наш? Крым мой! Понимаешь? Он мой. Я в нем вырос… Начинать сейчас разбираться "кто есть ху" мне совершенно не интересно", – заявил Ширвиндт.

Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
