Что Ширвиндт говорил о принадлежности Крыма и о тоске по Украине

Александр Ширвиндт о Крыме – к годовщине смерти всенародно любимого артиста
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Два года назад не стало всенародно любимого артиста Александра Ширвиндта. Он ушел из жизни, немного не дотянув до 90-летия. До последнего он сохранил ясный ум и четкую гражданскую позицию. РИА Новости Крым вспоминает ярчайшие высказывания актера о полуострове и Украине.
В 2020 году в интервью артист поделился воспоминаниями о своей работе на Украине. При этом он отметил, что тоскует по Украине, потому что не может поехать на родину своих родителей – в Одессу и Харьков.
"Я невпускаемый… А за что? Потому что я поехал в Севастополь – замечательные ребята из общества книголюбов пригласили меня на творческий вечер. А оказалось, что я – сволочь (для властей Украины – ред.). Вот из-за книголюбов Севастополя я и не могу приехать на родину родителей", – сетовал Ширвиндт.
При этом он с иронией отреагировал на вопрос журналиста, нет ли у него ощущения несправедливости из-за того, что "вбили клин между Украиной и Россией".
"Я в нюансы не влезаю, потому что я не профессионал. Но я вижу круглосуточную полемику профессионалов, дрессированных политологов относительно наших дел, и это превращается в театр… Крым ваш или Крым – наш? Крым мой! Понимаешь? Он мой. Я в нем вырос… Начинать сейчас разбираться "кто есть ху" мне совершенно не интересно", – заявил Ширвиндт.
