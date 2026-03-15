Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 15.03.2026
Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье
Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 15.03.2026
Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье
В воскресенье в Крыму сохранится сухая погода, благодаря влиянию антициклона. Ночью и утром местами ожидается туман. Об этом сообщает республиканский... РИА Новости Крым, 15.03.2026
2026-03-15T00:01
2026-03-15T00:01
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму сохранится сухая погода, благодаря влиянию антициклона. Ночью и утром местами ожидается туман. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2; днем +9…+11.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 5-10 м/с, днем северный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3, днем +12...+14.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью столбики термометров покажут от +1 до +5, днем потеплеет до +13 градусов.
крым
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крым, крымский гидрометцентр, крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, новости крыма
Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье

Погода в Крыму в воскресенье

00:01 15.03.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВесна в Крыму
Весна в Крыму - РИА Новости, 1920, 15.03.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму сохранится сухая погода, благодаря влиянию антициклона. Ночью и утром местами ожидается туман. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.

"Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1…+4, на побережье до + 7; днем +8…13, в горах +2…7", - рассказали синоптики.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2; днем +9…+11.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 5-10 м/с, днем северный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3, днем +12...+14.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью столбики термометров покажут от +1 до +5, днем потеплеет до +13 градусов.
