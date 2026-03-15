Безопасность покупок онлайн: что должно насторожить в первую очередь

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260315/bezopasnost-pokupok-onlayn-chto-dolzhno-nastorozhit-v-pervuyu-ochered-1154254463.html
2026-03-15T19:28
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/0b/1140272029_0:140:1350:900_1920x0_80_0_0_677c8d58c3e04ca058837ae17fdc7a2e.jpg
https://crimea.ria.ru/20260117/kak-poymat-za-ruku-aferista-onlayn-prostaya-instruktsiya-ot-mvd-1152467795.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/0b/1140272029_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_be193fffe2ab58f368aa6d367c1094e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
19:28 15.03.2026
 
© Fotolia / Ivan KrukНоутбук и банковская карта
Ноутбук и банковская карта
© Fotolia / Ivan Kruk
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Для того чтобы не попасться на уловки мошенников и недобросовестных онлайн-продавцов, необходима внимательность самого покупателя и отсутствие спешки. Об этом на брифинге в международном мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым рассказала начальник отдела защиты прав потребителей Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Крыму и Севастополю Виктория Воронова.

"При покупке товаров онлайн следует внимательно изучить сайт. На нем должна быть информация о самом продавце, все необходимые реквизиты, которые можно проверить при помощи сайта Федеральной налоговой службы, варианты оплаты и обязательно отзывы покупателей", – советует специалист.

Эксперт уточнила, что насторожить должны однотипные отзывы и требование стопроцентной оплаты, а также доставка только курьером.
Потребитель может отказаться от купленного через интернет товара в случае обнаружения недостатков при самой покупке, а также в течение семи дней с момента его передачи, если сохранены все потребительские свойства, также напомнила спикер.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Мошенничество - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
17 января, 20:02Эксклюзивы РИА Новости Крым
Как "поймать за руку" афериста онлайн: простая инструкция от МВД
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:54113 дронов ликвидировали над Черным морем и еще восемью регионами России
20:48В центре Симферополя 16 марта ограничат движение
20:23В Симферополе разгорелся пожар – что известно
20:11Холодные плотные ветры в Крыму – когда на полуостров придет тепло
19:47Вода в двух селах Крыма временно станет непригодной для питья
19:28Безопасность покупок онлайн: что должно насторожить в первую очередь
19:10"Секретный чат": мошенники в Telegram используют новую схему обмана
18:55В Крыму рождается все больше двоен
18:42В Севастополе открыли рейд
18:28Тысячи школьников привезут в Новый Херсонес на бесплатные экскурсии
18:01Артист балета цирка и дояр: кто может проходить альтернативную службу
17:40В Севастополе закрыли рейд второй раз за день
17:30Крымские ученые высчитали вероятность столкновения кометы с Солнцем
17:08Ветеринары Крыма вылечили нескольких лебедей и вернули их в природу
16:43Под Севастополем обесточены два населенных пункта
16:40На Кубани потушили пожар на нефтебазе после атаки ВСУ
16:20У РФ восьмое "золото" и третье место в медальном зачете на Паралимпиаде
16:07Крымский мост: на выезде с полуострова резко выросла очередь
15:55Минздрав хочет расширить список противопоказаний для доноров
15:44Рейд в Севастополе открыли
Лента новостейМолния