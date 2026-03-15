https://crimea.ria.ru/20260315/bezopasnost-pokupok-onlayn-chto-dolzhno-nastorozhit-v-pervuyu-ochered-1154254463.html
Безопасность покупок онлайн: что должно насторожить в первую очередь
Безопасность покупок онлайн: что должно насторожить в первую очередь - РИА Новости Крым, 15.03.2026
Безопасность покупок онлайн: что должно насторожить в первую очередь
Для того чтобы не попасться на уловки мошенников и недобросовестных онлайн-продавцов, необходима внимательность самого покупателя и отсутствие спешки. Об этом... РИА Новости Крым, 15.03.2026
2026-03-15T19:28
2026-03-15T19:28
2026-03-15T19:28
совет эксперта
виктория воронова
интернет-магазин
онлайн-покупки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/0b/1140272029_0:140:1350:900_1920x0_80_0_0_677c8d58c3e04ca058837ae17fdc7a2e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Для того чтобы не попасться на уловки мошенников и недобросовестных онлайн-продавцов, необходима внимательность самого покупателя и отсутствие спешки. Об этом на брифинге в международном мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым рассказала начальник отдела защиты прав потребителей Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Крыму и Севастополю Виктория Воронова.Эксперт уточнила, что насторожить должны однотипные отзывы и требование стопроцентной оплаты, а также доставка только курьером.Потребитель может отказаться от купленного через интернет товара в случае обнаружения недостатков при самой покупке, а также в течение семи дней с момента его передачи, если сохранены все потребительские свойства, также напомнила спикер.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/0b/1140272029_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_be193fffe2ab58f368aa6d367c1094e1.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совет эксперта, виктория воронова, интернет-магазин, онлайн-покупки
Безопасность покупок онлайн: что должно насторожить в первую очередь
При покупках онлайн в первую очередь должно насторожить требование стопроцентной оплаты