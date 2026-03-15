Без альтернативы: "Формула-1" в Бахрейне и Саудовской Аравии отменяется
Этапы чемпионата "Формулы-1" в Бахрейне и Саудовской Аравии отменены на фоне ситуации на Ближнем Востоке, сообщается на странице Международной автомобильной... РИА Новости Крым, 15.03.2026
2026-03-15T09:39
новости
спорт
автогонка
"формула-1"
обострение между ираном и сша
обострение между израилем и ираном
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
"Формула-1" отменила этапы состязаний на Ближнем Востоке
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Этапы чемпионата "Формулы-1" в Бахрейне и Саудовской Аравии отменены на фоне ситуации на Ближнем Востоке, сообщается на странице Международной автомобильной федерации (FIA) в соцсети X.
Четвертый этап чемпионата должен был пройти с 10 по 12 апреля в Бахрейне, пятый – с 17 по 19 апреля в саудовской Джидде.
"Сегодня было подтверждено, что после тщательной оценки, в связи с продолжающейся ситуацией в регионе Ближнего Востока, Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии не состоятся в апреле", – цитирует заявление организаторов РИА Новости.
Гонки не будут перенесены на другие даты, сезон сократится с 24 до 22 этапов.
Также отменены гонки "Формулы-2", "Формулы-3" и женской серии F1 Academy, которые также должны были проходить на Ближнем Востоке.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о множественных разрушениях и массовой гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>