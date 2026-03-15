https://crimea.ria.ru/20260315/bespilotnik-vletel-v-mnogokvartirnyy-dom-v-volgograde-1154353107.html

Беспилотник влетел в многоквартирный дом в Волгограде

Украинские беспилотники атаковали Волгоградскую область – в столице региона дрон ВСУ влетел в многоквартирный дом. Об этом сообщил губернатор Волгоградской... РИА Новости Крым, 15.03.2026

происшествия

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/02/1143070457_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_c62a2186876a6f09a3df012925eac5b4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Украинские беспилотники атаковали Волгоградскую область – в столице региона дрон ВСУ влетел в многоквартирный дом. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.Пострадавших нет, подчеркнул губернатор. Выбиты стекла в отдельных квартирах. Даны поручения оперативным службам и муниципальному образованию провести работы по уточнению повреждений, ликвидации последствий, а также привести в готовность пункты временного размещения.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

