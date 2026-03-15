Атаки ВСУ на регионы России и 12 медалей РФ на Паралимпиаде: главное - РИА Новости Крым, 15.03.2026

Атака дронов ВСУ на регионы России. Третье место в медальном зачете Паралимпиады у сборной РФ. Обещание президента США Дональда Трампа вернуть санкции против... РИА Новости Крым, 15.03.2026

2026-03-15T21:31

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Атака дронов ВСУ на регионы России. Третье место в медальном зачете Паралимпиады у сборной РФ. Обещание президента США Дональда Трампа вернуть санкции против российской нефти. Угрозы главы киевского режима Владимира Зеленского отправить на фронт депутатов Верховной рады. Грядущая реэкспозиция Ливадийского дворца-музея.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Атаки ВСУ на регионы РоссииСилы российской ПВО в ночь на воскресенье перехватили и уничтожили 170 беспилотников ВСУ, в том числе над Крымом и Черным морем. Вражеские дроны ликвидировали над Крымом, Черным морем, территориями Тверской, Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Смоленской, Тульской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской областей, Краснодарского края, Республики Адыгея и Московским регионом.В Севастополе после атаки ВСУ обнаружили сбитый беспилотник в районе Омеги, место падения дрона было оцеплено, люди эвакуированы.В пригороде Тихорецка в Краснодарском крае вспыхнул пожар на территории нефтебазы из-за падения обломков сбитого беспилотника. Также были повреждены две высоковольтные линии. Возгорание на нефтебазе потушили после обеда воскресенья.Ростовская область ночью и утром в воскресенье подверглась массированному воздушному удару – десятки беспилотников атаковали регион.Также украинские беспилотники атаковали Волгоградскую область – в столице региона дрон ВСУ влетел в многоквартирный дом.Очередному массированному ракетному обстрелу ВСУ подверглись Белгород и городской округ. Были нанесены повреждения объектам энергетической инфраструктуры, зафиксированы перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла.Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о продолжающейся вторые сутки подряд атаке беспилотников на столицу России.Третье место сборной РФ в медальном зачете на ПаралимпиадеПо итогам Паралимпиады сборная Россия заняла третье место в медальном зачете соревнований, несмотря всего на шесть атлетов в составе делегации. В копилке сборной РФ 12 медалей: восемь золотых, одна серебряная и три бронзовые.Так, в воскресенье шестое "золото" российской сборной на Паралимпийских играх принес лыжник Иван Голубков. Седьмую золотую медаль завоевала лыжница Анастасия Багиян, восьмую – горнолыжник Алексей Бугаев.Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают на Паралимпиаде с национальной символикой. В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет (IPC) полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России (ПКР).Новые заявления Трампа об антироссийских санкцияхПрезидент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC пообещал вернуть связанные с нефтью антироссийские санкции после стабилизации цен на энергоресурсы, подорожавшие из-за американской атаки на Иран."Как только кризис завершится, они (санкции – ред.) вернутся", – цитирует слова Трампа РИА Новости.Глава Белого дома объяснил нынешнее частичное облегчение санкций тем, что он хочет доступной нефти для мира.Зеленский хочет отправить депутатов Рады на фронтГлава киевского режима Владимир Зеленский пригрозил депутатам Верховной рады Украины отправкой на фронт. Об этом сообщили украинские СМИ."Народным депутатам придется либо служить в парламенте согласно украинскому законодательству, либо я готов проговаривать с представителями парламента закон об изменениях к мобилизации, чтобы депутаты могли пойти на фронт", – цитирует РИА Новости слова Зеленского.Глобальное обновление Ливадийского дворца-музеяДля реэкспозиции Ливадийского дворца-музея необходимо закупить предметы интерьера эпохи царствования последней четы Романовых и реставрировать уже имеющиеся, а также применить новые технологии. Об этом РИА Новости Крым рассказал заместитель директора Владислав Кожин.Он отметил, что реэкспозиция будет масштабной и должна соблюдать баланс между мемориальностью и необходимостью ее бережного дополнения, сохранения и усиления. В задачах музейных работников – не заполнение пространства историческими предметами, а комплексное воссоздание атмосферы дворца, во-первых, как резиденции императоров, а во-вторых, как здания, где решилась судьба послевоенного мира. Концепция реэкспозиции предлагает структурированное трехчастное построение постоянной экспозиции: период до владения имением последними из Романовых, жизнь Николая II и его семьи и экспозиции, посвященные Крымской конференции 1945 года. При реэкспозиции, подчеркнул Кожин, активно используют возможности современных технологий."Точные реконструкции текстиля, обоев, предметов, основанные на фотографиях, письменных и вещественных источниках, детальные реплики утраченных элементов комнат, мебели, тактично интегрированные планшетные и экспозиционно-архитектурные, блоковые решения в немемориальных зонах открывают новые возможности для достоверного воссоздания исторической среды. Это позволяет по-новому, на высоком музейном уровне подходить к вопросам мемориальности, делая ее осязаемой и эмоционально наполненной", – убежден специалист.

