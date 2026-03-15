Артист балета цирка и дояр: кто может проходить альтернативную службу

Список для прохождения альтернативной гражданской службы (АГС) в настоящее время составляет более 360 профессий. Общественное обсуждение проекта приказа... РИА Новости Крым, 15.03.2026

2026-03-15T18:01

новости

вооруженные силы россии

россия

общество

альтернативная гражданская служба

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Список для прохождения альтернативной гражданской службы (АГС) в настоящее время составляет более 360 профессий. Общественное обсуждение проекта приказа Минтруда, которое длилось с начала марта этого года, завершено.Как сообщает Коммерсант, в список были включены новые профессии, такие как артист мимического ансамбля и балета цирка, инженер-программист по технической защите, системный программист, торакальный и челюстно-лицевой хирург, медицинский дезинфектор, медбрат.При этом в ходе общественного обсуждения некоторые профессии было предложено исключить из списка. Это, например, бухгалтер и механик протезно-ортопедических изделий.Списки предприятий и профессий для АГС утверждаются приказами Минтруда ежегодно по предложениям органов власти. Так, в 2022 году в перечень профессий добавили дояра, кондуктора и животновода, но исключили стеклопротирщика и концертмейстера. В 2023 году в списках фигурировали 149 возможных профессий, в том числе 12 видов артистов, включая кукловода и артиста хора. В 2024 году в перечне упоминались 238 профессий, включая, например, библиотекаря и гидрогеолога. В 2025 году был утвержден список из 266 профессий, в том числе новые – лесовод, рыбовод, промысловый охотник, резчик мясопродуктов и сборщик обуви.Согласно статье 59 Конституции РФ призывник имеет право выбрать АГС, если его убеждениям или вероисповеданию противоречит несение военной службы. С 2002 года в России действует закон "Об альтернативной гражданской службе", где АГС признается "особым видом трудовой деятельности в интересах общества и государства" взамен военной службы по призыву.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также:Срочников в РФ будут направлять на службу в подразделения МЧСIT-специалисты могут получить отсрочку от срочной службы через ГосуслугиОхранять критически важные объекты в 2026 году направят резервистов

новости, вооруженные силы россии, россия, общество, альтернативная гражданская служба