Какой сегодня праздник: 15 марта - РИА Новости Крым, 15.03.2026
Какой сегодня праздник: 15 марта
Какой сегодня праздник: 15 марта
15 марта мир защищает детенышей гренландского тюленя и права потребителей, белорусы празднуют День Конституции, японцы отмечают Праздник богатого года. А еще в... РИА Новости Крым, 15.03.2026
Какой сегодня праздник: 15 марта

Что празднуют в России и мире 15 марта

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. 15 марта мир защищает детенышей гренландского тюленя и права потребителей, белорусы празднуют День Конституции, японцы отмечают Праздник богатого года. А еще в этот день в США была основана первая русская крепость – форт Росс в Калифорнии.

Что празднуют в России и мире

Планета отмечает Всемирный день защиты прав потребителей. Праздник установлен в честь события 15 марта 1962 года, когда президент США Джон Кеннеди ввел "Билль о правах потребителя". Документ закрепил четыре основных права покупателя: на безопасность, на информацию, на выбор и право быть услышанным.
Международный день защиты бельков появился по инициативе Международного Фонда Защиты Животных IFAW. Из-за своего красивого и ценного меха бельки – детеныши гренландского тюленя – являются объектом охоты многие десятилетия. В странах проходят акции, демонстрации и пикеты против убийства этих животных.
В Белоруссии 15 марта отмечают День Конституции, поскольку именно в этот день в 1994 году была принята первая Конституция суверенной Беларуси. Дата содержится в перечне государственных праздников, но является рабочим днем.
В Японии Хонэн-мацури – Праздник богатого года. Это синтоистский фестиваль процветания и плодородия, который отмечают в городе Комаки. Символами праздника являются огромный фаллос и богиня плодородия Тамахимэ-но микото. Фаллос символизирует воина Такэ-ина-данэ, мужа богини, навещающего свою супругу.

Знаменательные события

В 1800 году в Санкт-Петербурге завершилось строительство императорского дворца – Михайловского замка.
В 1812 году в США в штате Калифорния основано первое русское поселение – крепость Форт-Росс.
В 1907 году в финский однопалатный Сейм были избраны первые в мире женщины-парламентарии.
В 1990 году Михаил Горбачев избран первым и единственным в истории СССР президентом.

Кто родился

15 марта 1767 года родился седьмой президент США Эндрю Джексон (годы правления 1829-1837). При нем началось выселение индейцев в штат Оклахома, он установил новые таможенные тарифы и ввел кредитную политику с устойчивым обеспечением, что стало одним из факторов финансового кризиса 1837 года. Джексон также считается основателем Демократической партии США.
102 года исполняется со дня рождения советского писателя и общественного деятеля Юрия Бондарева. Его произведения – о войне и армии, сталинских репрессиях и судьбах русской интеллигенции. Широкую известность Бондареву принесли повести "Батальоны просят огня", "Последние залпы", "Горячий снег". Они считаются выдающимися образцами жанра лирической фронтовой повести. Юрий Бондарев скончался в марте 2020 года.
Также 15 марта родились итальянская певица Сабрина, американская актриса Ева Лонгория, двукратный олимпийский чемпион по прыжкам в воду Дмитрий Саунин, финский рок-музыкант Тимо Котипелто и другие.
