125 дронов атаковали девять регионов РФ в первой половине дня воскресенья - РИА Новости Крым, 15.03.2026
125 дронов атаковали девять регионов РФ в первой половине дня воскресенья
Силы российской ПВО в первой половине дня в воскресенье перехватили и уничтожили 125 беспилотников ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 15.03.2026
2026-03-15T14:52
2026-03-15T15:10
https://crimea.ria.ru/20260315/vsu-vtorye-sutki-atakuyut-moskvu-1154359198.html
14:52 15.03.2026 (обновлено: 15:10 15.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Силы российской ПВО в первой половине дня в воскресенье перехватили и уничтожили 125 беспилотников ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
"В период с 8:00 мск до 14:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 125 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – сказано в сообщении.
51 вражеский дрон ликвидировали над Брянской областью, 38 – над Московским регионом, 19 – над Калужской областью, по пять беспилотников ВСУ – над Белгородской и Тульской областями, три – над Смоленской областью, два – над Владимирской и еще по одному БПЛА над Курской и Тверской областями, перечислили в российском военном ведомстве.
14:43
ВСУ вторые сутки атакуют Москву
 
15:44Рейд в Севастополе открыли
15:28Копилка сборной РФ на Паралимпиаде пополнилась седьмой золотой медалью
15:05В Севастополе закрыли рейд
14:52125 дронов атаковали девять регионов РФ в первой половине дня воскресенья
14:43ВСУ вторые сутки атакуют Москву
14:31Пожилой мужчина погиб на пожаре в Крыму
14:16Родственникам погибшей на железной дороге в Крыму выплатят компенсацию
13:59Новости СВО: российские войска движутся вглубь обороны противника
13:27Врезался в машину на обочине: три человека пострадали в аварии в Крыму
13:09Зеленский угрожает депутатам Рады отправкой на фронт
12:38В копилке сборной России на Паралимпийских играх шестое золото
12:02В 11 селах Черноморского района выключили свет
11:37При столкновении двух трамваев в Москве пострадали 22 человека
11:20Взрывом газа в Воронежской области убило женщину
10:47Что Ширвиндт говорил о принадлежности Крыма и о тоске по Украине
10:10При реэкспозиции Ливадийского дворца используют новые технологии
09:39Без альтернативы: "Формула-1" в Бахрейне и Саудовской Аравии отменяется
09:01Атака ВСУ на Севастополь – в районе Омеги эвакуируют людей
08:52Румыния будет хранить добытый в Черном море газ в украинских хранилищах
08:17Трамп пообещал вернуть санкции на российскую нефть
Лента новостейМолния