113 дронов ликвидировали над Черным морем и еще восемью регионами России - РИА Новости Крым, 15.03.2026
113 дронов ликвидировали над Черным морем и еще восемью регионами России
113 дронов ликвидировали над Черным морем и еще восемью регионами России - РИА Новости Крым, 15.03.2026
113 дронов ликвидировали над Черным морем и еще восемью регионами России
Силы российской ПВО во второй половине дня в воскресенье перехватили и уничтожили 113 беспилотников ВСУ, в том числе над Черным морем, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 15.03.2026
2026-03-15T20:54
2026-03-15T21:04
черное море
белгородская область
тверская область
ярославская область
брянская область
московская область
калужская область
смоленская область
курская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/05/1151422207_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_e63e1242886db06bbe5ebaf5bb455afb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Силы российской ПВО во второй половине дня в воскресенье перехватили и уничтожили 113 беспилотников ВСУ, в том числе над Черным морем, сообщили в Минобороны РФ.По одному вражескому дрону ликвидировали над акваторией Черного моря, Белгородской, Тверской и Ярославской областями, 73 беспилотника ВСУ – над Брянской областью, 18 – над территорией Московского региона, семь – над Калужской областью, шесть – над Смоленской, пять – над Курской, перечислили в российском военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
черное море
белгородская область
тверская область
ярославская область
брянская область
московская область
калужская область
смоленская область
курская область
черное море, белгородская область, тверская область, ярославская область, брянская область, московская область, калужская область, смоленская область, курская область, новости крыма, новости, пво, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу
113 дронов ликвидировали над Черным морем и еще восемью регионами России

113 дронов перехватили и уничтожили над Черным морем и еще восемью регионами России

20:54 15.03.2026 (обновлено: 21:04 15.03.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Мирный / Перейти в фотобанкБоевое дежурство экипажа ЗРК "Тор-М2"
Боевое дежурство экипажа ЗРК Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 15.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Силы российской ПВО во второй половине дня в воскресенье перехватили и уничтожили 113 беспилотников ВСУ, в том числе над Черным морем, сообщили в Минобороны РФ.

"️️️В период с 14:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 113 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – сказано в сообщении.

По одному вражескому дрону ликвидировали над акваторией Черного моря, Белгородской, Тверской и Ярославской областями, 73 беспилотника ВСУ – над Брянской областью, 18 – над территорией Московского региона, семь – над Калужской областью, шесть – над Смоленской, пять – над Курской, перечислили в российском военном ведомстве.
Черное мореБелгородская областьТверская областьЯрославская областьБрянская областьМосковская областьКалужская областьСмоленская областьКурская областьНовости КрымаНовостиПВОВооруженные силы РоссииБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Атаки ВСУ
 
20:54113 дронов ликвидировали над Черным морем и еще восемью регионами России
