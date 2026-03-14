Землетрясение произошло под Алуштой – что известно
В Черном море произошло землетрясение в пяти километрах от Алушты – сейсмолог
Землетрясение
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. В пяти километрах от Алушты в Черном море произошло землетрясение. Его зафиксировали несколько сейсмостанций. Магнитуда толчка у экспертов в Крыму различается с ранее опубликованными данными. Как сообщила РИА Новости Крым замдиректора института сейсмологии и геодинамики КФУ Марина Бондарь, это сейсмособытие не было для Крыма серьезным.
По данным федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН", в районе Крыма, в 5 км от Алушты, 13 марта в 4:14 утра произошло землетрясение магнитудой 3,6. Сообщалось, что данный подземный толчок зафиксировали 15 сейсмостанций. Аналогичные данные о сейсмособытия привел Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По словам Бондарь, ничего серьезного не произошло.
"Да, вчера было землетрясение под Алуштой в это время, но оно было слабое. По нашим данным, энергетический класс составил Кп=7.7, магнитуда MSH=1,9. Да, речь об одном и том же землетрясении: 13 марта 04:14", – сказала Бондарь.
Исходя из этих данных, по мнению сейсмолога, повода для волнений нет.
"Ничего интересного", – резюмировала эксперт.
Ранее в марте завкафедрой факультета географии, геоэкологии и туризма КФУ Борис Вахрушев рассказал РИА Новости Крым, чем объясняется сейсмическая активность на территории Крымского полуострова и Кубани, которую фиксируют в последнее время эксперты.
6 марта 2026 года землетрясение магнитудой 4,3 зафиксировали недалеко от Сочи. Тремя днями ранее, 3 марта были зафиксированы толчки магнитудой 4,4 в 32 километрах от Сочи. Очаг залегал на глубине 35 километров. Второе землетрясение магнитудой 4,8 случилось в тот же день в 29 км от Сочи и 192 км от Краснодара. Очаг находился на глубине 10 километров.
28 февраля землетрясение магнитудой 3,5 было отмечено в районе Новороссийска. 10 февраля землетрясение, магнитудой 4.8, произошлов 13 км к северо-востоку от Анапы, в Краснодарском крае. Ранее в феврале в Азовском море у берегов Крыма произошло землетрясение. По информации Евразийского сейсмического центра, магнитуда землетрясения составила 4,8. Подземные толчки зафиксировали на глубине 10 км, на расстоянии 78 километров от Керчи и в 25-ти километрах от Щелкино.
