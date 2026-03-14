https://crimea.ria.ru/20260314/zemletryasenie-proizoshlo-pod-alushtoy--chto-izvestno-1154336931.html

Землетрясение произошло под Алуштой – что известно

В пяти километрах от Алушты в Черном море произошло землетрясение. Его зафиксировали несколько сейсмостанций. Магнитуда толчка у экспертов в Крыму различается с РИА Новости Крым, 14.03.2026

эксклюзивы риа новости крым

крым

алушта

землетрясение

землетрясение в крыму

сейсмология

стихия

марина бондарь

новости крыма

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0d/1143295388_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_48120ccda2da7dc1484ba44cc4c8bed1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. В пяти километрах от Алушты в Черном море произошло землетрясение. Его зафиксировали несколько сейсмостанций. Магнитуда толчка у экспертов в Крыму различается с ранее опубликованными данными. Как сообщила РИА Новости Крым замдиректора института сейсмологии и геодинамики КФУ Марина Бондарь, это сейсмособытие не было для Крыма серьезным.По данным федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН", в районе Крыма, в 5 км от Алушты, 13 марта в 4:14 утра произошло землетрясение магнитудой 3,6. Сообщалось, что данный подземный толчок зафиксировали 15 сейсмостанций. Аналогичные данные о сейсмособытия привел Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.По словам Бондарь, ничего серьезного не произошло.Исходя из этих данных, по мнению сейсмолога, повода для волнений нет."Ничего интересного", – резюмировала эксперт.Ранее в марте завкафедрой факультета географии, геоэкологии и туризма КФУ Борис Вахрушев рассказал РИА Новости Крым, чем объясняется сейсмическая активность на территории Крымского полуострова и Кубани, которую фиксируют в последнее время эксперты.6 марта 2026 года землетрясение магнитудой 4,3 зафиксировали недалеко от Сочи. Тремя днями ранее, 3 марта были зафиксированы толчки магнитудой 4,4 в 32 километрах от Сочи. Очаг залегал на глубине 35 километров. Второе землетрясение магнитудой 4,8 случилось в тот же день в 29 км от Сочи и 192 км от Краснодара. Очаг находился на глубине 10 километров.28 февраля землетрясение магнитудой 3,5 было отмечено в районе Новороссийска. 10 февраля землетрясение, магнитудой 4.8, произошлов 13 км к северо-востоку от Анапы, в Краснодарском крае. Ранее в феврале в Азовском море у берегов Крыма произошло землетрясение. По информации Евразийского сейсмического центра, магнитуда землетрясения составила 4,8. Подземные толчки зафиксировали на глубине 10 км, на расстоянии 78 километров от Керчи и в 25-ти километрах от Щелкино.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

