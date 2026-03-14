ВСУ бьют по авто и предприятиям: 7 человек ранены в Белгородской области
ВСУ бьют по авто и предприятиям: 7 человек ранены в Белгородской области - РИА Новости Крым, 14.03.2026
ВСУ бьют по авто и предприятиям: 7 человек ранены в Белгородской области
Семь мирных жителей пострадали при атаках украинских беспилотников по Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 14.03.2026
2026-03-14T13:27
2026-03-14T13:27
2026-03-14T13:27
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Семь мирных жителей пострадали при атаках украинских беспилотников по Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.В селе Новая Таволжанка дрон атаковал ГАЗель. Глава поселения совместно с бойцами самообороны доставили в Шебекинскую больницу двоих пострадавших. У мужчины и женщины диагностировали минно-взрывные травмы и осколочные ранения ног. Кроме того, в Шебекино в результате ударов двух FPV-дронов по предприятию женщина и мужчина получили минно-взрывные травмы и баротравмы. На месте атаки повреждены производственный цех и автомобиль.В селе Веселая Лопань от удара дрона по автомобилю пострадал мирный житель. "Мужчине, получившему баротравму, бригада скорой оказала медицинскую помощь на месте. От предложенной транспортировки в стационар он отказался", - добавил глава области.Днем ранее мирный житель погиб в результате взрыва дрона ВСУ в Грайвороне Белгородской области. Кроме того, трое мирных жителей были ранены при ударе ВСУ по пассажирскому автобусу в Белгородской области. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
белгородская область
шебекино (город в белгородской области)
обстрелы белгородской области, белгородская область, шебекино (город в белгородской области), происшествия, вячеслав гладков, атаки всу, новости, новости сво
ВСУ бьют по авто и предприятиям: 7 человек ранены в Белгородской области
В Белгородской области семь человек ранены при атаке украинских дронов - Гладков
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Семь мирных жителей пострадали при атаках украинских беспилотников по Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В селе Максимовка FPV-дрон сдетонировал на территории предприятия. Мужчина получил тяжелые ранения: осколочное ранение живота и травматическую ампутацию кисти", - написал глава области в Telegram.
В селе Новая Таволжанка дрон атаковал ГАЗель. Глава поселения совместно с бойцами самообороны доставили в Шебекинскую больницу двоих пострадавших. У мужчины и женщины диагностировали минно-взрывные травмы и осколочные ранения ног.
"В городе Шебекино при исполнении служебных задач пострадал боец "Орлана". Мужчину в тяжелом состоянии со множественными осколочными ранениями бригада скорой помощи транспортирует в городскую больницу № 2 Белгорода", - добавил Гладков.
Кроме того, в Шебекино в результате ударов двух FPV-дронов по предприятию женщина и мужчина получили минно-взрывные травмы и баротравмы. На месте атаки повреждены производственный цех и автомобиль.
В селе Веселая Лопань от удара дрона по автомобилю пострадал мирный житель.
"Мужчине, получившему баротравму, бригада скорой оказала медицинскую помощь на месте. От предложенной транспортировки в стационар он отказался", - добавил глава области.
Днем ранее мирный житель погиб
в результате взрыва дрона ВСУ в Грайвороне Белгородской области. Кроме того, трое мирных жителей были ранены
при ударе ВСУ по пассажирскому автобусу в Белгородской области.
