ВСУ бьют по авто и предприятиям: 7 человек ранены в Белгородской области

ВСУ бьют по авто и предприятиям: 7 человек ранены в Белгородской области - РИА Новости Крым, 14.03.2026

ВСУ бьют по авто и предприятиям: 7 человек ранены в Белгородской области

Семь мирных жителей пострадали при атаках украинских беспилотников по Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

2026-03-14T13:27

2026-03-14T13:27

2026-03-14T13:27

обстрелы белгородской области

белгородская область

шебекино (город в белгородской области)

происшествия

вячеслав гладков

атаки всу

новости

новости сво

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Семь мирных жителей пострадали при атаках украинских беспилотников по Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.В селе Новая Таволжанка дрон атаковал ГАЗель. Глава поселения совместно с бойцами самообороны доставили в Шебекинскую больницу двоих пострадавших. У мужчины и женщины диагностировали минно-взрывные травмы и осколочные ранения ног. Кроме того, в Шебекино в результате ударов двух FPV-дронов по предприятию женщина и мужчина получили минно-взрывные травмы и баротравмы. На месте атаки повреждены производственный цех и автомобиль.В селе Веселая Лопань от удара дрона по автомобилю пострадал мирный житель. "Мужчине, получившему баротравму, бригада скорой оказала медицинскую помощь на месте. От предложенной транспортировки в стационар он отказался", - добавил глава области.Днем ранее мирный житель погиб в результате взрыва дрона ВСУ в Грайвороне Белгородской области. Кроме того, трое мирных жителей были ранены при ударе ВСУ по пассажирскому автобусу в Белгородской области.

белгородская область

шебекино (город в белгородской области)

обстрелы белгородской области, белгородская область, шебекино (город в белгородской области), происшествия, вячеслав гладков, атаки всу, новости, новости сво