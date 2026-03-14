ВСУ атаковали порт "Кавказ" – что известно - РИА Новости Крым, 14.03.2026
ВСУ атаковали порт "Кавказ" – что известно
Три человека пострадали при атаке украинских беспилотников на порт "Кавказ". Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края. РИА Новости Крым, 14.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Три человека пострадали при атаке украинских беспилотников на порт "Кавказ". Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.Кроме того, из-за падения обломков беспилотников повреждено техническое судно.В ночь на пятницу была отражена массированная атака ВСУ на Крым. Силы ПВО сбили над полуостровом, Черным и Азовским морями 100 украинских беспилотников. 53 из них уничтожены над Севастополем. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, эта атака стала одной из самых продолжительных.
В порту "Кавказ" при атаке беспилотников ранены три человека и повреждено судно

07:08 14.03.2026 (обновлено: 07:15 14.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Три человека пострадали при атаке украинских беспилотников на порт "Кавказ". Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.
"В результате атаки БПЛА в порту "Кавказ" Темрюкского района пострадали три человека. Их оперативно госпитализировали, оказывают всю необходимую медицинскую помощь", - сказано в сообщении.
Кроме того, из-за падения обломков беспилотников повреждено техническое судно.
"На причальном комплексе возникло локальное возгорание, которое быстро ликвидировали. На месте работают специальные и экстренные службы", - добавили в оперативном штабе.
В ночь на пятницу была отражена массированная атака ВСУ на Крым. Силы ПВО сбили над полуостровом, Черным и Азовским морями 100 украинских беспилотников.
53 из них уничтожены над Севастополем. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, эта атака стала одной из самых продолжительных.
10:01Продолжительная магнитная буря обрушилась на Землю
09:42 В Крыму электрички в Евпаторию и обратно задерживаются до трех часов
09:31Три города Крыма вошли в топ-10 экономных направлений для отдыха
09:06Удары по Украине сегодня: серия мощных взрывов прогремела в Киеве
08:46"Дела очень плохи": как война на Ближнем Востоке повлияла на Украину
08:11Великие крымские вина: что даст новый национальный стандарт игристых вин
07:3845 беспилотников сбили над Крымом, Черным и Азовским морями
07:33Нефтеперерабатывающий завод на Кубани горит после удара ВСУ
07:18Один человек погиб и один пострадал на пожаре в жилом доме в Феодосии
07:08ВСУ атаковали порт "Кавказ" – что известно
07:02В Крыму мамам с пятью детьми пересчитали стаж и страховую пенсию
00:01Тепло и ветер: погода в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 14 марта
23:37В Севастополе объявлен отбой воздушной тревоги
23:01В Севастополе объявлена воздушная тревога
22:33Мощная атака на Крым и вызов послов в МИД России – главное за день
22:15Мирный житель погиб в результате взрыва дрона ВСУ в Белгородской области
22:02Трамп поставил крест на стратегии Зеленского словами о помощи Киева США
21:45В кожвендиспансер Крыма купили аппарат для удаления новообразований
21:08Крымский мост сейчас - обстановка к концу дня пятницы
Лента новостейМолния