Великие крымские вина: что даст новый национальный стандарт игристых вин

2026-03-14T08:11

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Крымские вина уже сегодня конкурентоспособны рядом со знаменитыми зарубежными марками, а через 10 лет все смогут оценить по-настоящему великие крымские вина. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил сооснователь Ассоциации виноградарей и виноделов Севастополя Олег Николаев, и по его словам, новый национальный стандарт игристых вин в определенной мере этому поспособствует.На днях в Росстандарте сообщили, что разрабатывают новый стандарт для российских игристых вин, сейчас он проходит экспертное обсуждение и подготовку к утверждению.По словам Николаева, новый ГОСТ наряду с прежними, которые остаются в силе, вносит порядок и ясность в части того, что все-таки следует считать игристым вином.Это внесет ясность для потребителей, которых до этого могли, по сути, безнаказанно обманывать недобросовестные производители, предлагавшие, по словам Николаева, под видом игристого вина "шипучку" на подслащенной воде с добавлением спирта."А потом человек говорит: "Ой, какая гадость! Больше не будем пить российские вина, а только шампанское"... Подобных производств в Крыму я не знаю. Это касается, конечно, других регионов в большей степени, чем нас. Мы все-таки предпочитаем не обманывать потребителей. Мы винный регион", – заметил он.Также полезным уточнением в новом ГОСТ Николаев считает введение таких терминов, как "игристое вино с защищенным географическим указанием" и "игристое вино с защищенным наименованием места происхождения". Это не только защитит крымский продукт, но и поспособствует его позиционированию на рынке как товара высокого качества, уверен винодел.Такой стандарт действует на остальные вина уже более пяти лет, отметил он.Потому он считает, что новый стандарт очень поможет развитию малого бизнеса и молодых винодельческих хозяйств, которым не придется доказывать потребителю, с каким виноматериалом они работают.Также Николаев считает правильным ужесточение контроля за производством винодельческой продукции согласно новым правилам."Любой человек, которому не стыдно за свою продукцию, будет выступать за жесткий контроль, чтобы избавиться от не совсем, скажем так, порядочных производителей", – отметил он.По словам Николаева, крымские вина уже сегодня вполне конкурентоспособны рядом с известными на весь мир марками.То есть "земля Крыма способна производить великие вина", и у крымских вин не просто большое, а великое будущее, и оно близко, уверен эксперт.

