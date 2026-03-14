https://crimea.ria.ru/20260314/v-sevastopole-voditel-inomarki-sbil-rebenka-na-zebre-i-uekhal-1154336723.html

В Севастополе водитель иномарки сбил ребенка на "зебре" и уехал

В Севастополе задержали водителя, который сбил на пешеходном переходе девочку на электросамокате и скрылся с места ДТП. Об этом сообщили в городской...

ситуация на дорогах крыма

севастополь

дтп

дтп в крыму и севастополе

ситуация на дорогах крыма и хроника дтп

госавтоинспекция севастополя

происшествия

дети

новости севастополя

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/0e/1154336389_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_70fd092372098ea3530bdacf1b6c01bc.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе задержали водителя, который сбил на пешеходном переходе девочку на электросамокате и скрылся с места ДТП. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.Авария произошла накануне вечером на Камышовом шоссе.Девочка ехала в мотошлеме, ей была оказана помощь врачей на месте.Виновник ДТП был в кратчайшие сроки установлен и задержан. Им оказался 30-летний мужчина."Он пояснил, что проезжая пешеходный переход, видел запрещающий сигнал светофора, однако ввиду объявленной воздушной тревоги очень торопился и не заметил, что произошло столкновение с электросамокатом, о ДТП узнал от полицейских", - уточнили в ГАИ.В отношении водителя со составлено пять административных протоколов. Ему могут грозить штрафы, лишение водительского удостоверения и административный арест.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

