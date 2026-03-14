В Севастополе водитель иномарки сбил ребенка на "зебре" и уехал
В Севастополе водитель иномарки сбил ребенка на "зебре" и уехал - РИА Новости Крым, 14.03.2026
В Севастополе водитель иномарки сбил ребенка на "зебре" и уехал
В Севастополе задержали водителя, который сбил на пешеходном переходе девочку на электросамокате и скрылся с места ДТП. Об этом сообщили в городской... РИА Новости Крым, 14.03.2026
2026-03-14T11:47
2026-03-14T11:47
2026-03-14T11:47
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе задержали водителя, который сбил на пешеходном переходе девочку на электросамокате и скрылся с места ДТП. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.Авария произошла накануне вечером на Камышовом шоссе.Девочка ехала в мотошлеме, ей была оказана помощь врачей на месте.Виновник ДТП был в кратчайшие сроки установлен и задержан. Им оказался 30-летний мужчина."Он пояснил, что проезжая пешеходный переход, видел запрещающий сигнал светофора, однако ввиду объявленной воздушной тревоги очень торопился и не заметил, что произошло столкновение с электросамокатом, о ДТП узнал от полицейских", - уточнили в ГАИ.В отношении водителя со составлено пять административных протоколов. Ему могут грозить штрафы, лишение водительского удостоверения и административный арест.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь, дтп, дтп в крыму и севастополе, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, госавтоинспекция севастополя, происшествия, дети, новости севастополя
В Севастополе водитель иномарки сбил ребенка на "зебре" и уехал
В Севастополе иномарка сбила 15-летнюю девочку на электросамокате - водитель сбежал
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе задержали водителя, который сбил на пешеходном переходе девочку на электросамокате и скрылся с места ДТП. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.
Авария произошла накануне вечером на Камышовом шоссе.
"Водитель, управляя автомобилем Toyota без регистрационных знаков, на регулируемом пешеходном переходе совершил столкновение с электросамокатом Navee под управлением 15-летней девочки, которая пересекала проезжую часть на разрешающий (зеленый) сигнал светофора, после чего, в нарушение ПДД, оставил место происшествия", - сказано в сообщении.
Девочка ехала в мотошлеме, ей была оказана помощь врачей на месте.
Виновник ДТП был в кратчайшие сроки установлен и задержан. Им оказался 30-летний мужчина.
"Он пояснил, что проезжая пешеходный переход, видел запрещающий сигнал светофора, однако ввиду объявленной воздушной тревоги очень торопился и не заметил, что произошло столкновение с электросамокатом, о ДТП узнал от полицейских", - уточнили в ГАИ.
В отношении водителя со составлено пять административных протоколов. Ему могут грозить штрафы, лишение водительского удостоверения и административный арест.
