В Москве убита и ограблена женщина после звонка от мошенников

В Москве убита и ограблена женщина после звонка от мошенников - РИА Новости Крым, 14.03.2026

В Москве убита и ограблена женщина после звонка от мошенников

В Москве убита и ограблена женщина, чья несовершеннолетняя дочь по звонку мошенников, представившихся правоохранителями, открыла дверь в квартиру. Об этом... РИА Новости Крым, 14.03.2026

2026-03-14T22:01

2026-03-14T22:01

2026-03-14T22:01

ск рф (следственный комитет российской федерации)

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. В Москве убита и ограблена женщина, чья несовершеннолетняя дочь по звонку мошенников, представившихся правоохранителями, открыла дверь в квартиру. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ, отметив, что подозреваемый в убийстве был установлен и задержан в кратчайшие сроки.По данным ведомства, "тело женщины с признаками насильственной смерти в виде множественных телесных повреждений" было обнаружено 14 марта в квартире жилого дома на Строгинском бульваре в Москве."Кроме того, в квартире обнаружен сейф со следами взлома... Предварительно установлено, что несовершеннолетняя дочь потерпевшей стала жертвой телефонных мошенников, которые представились сотрудниками правоохранительных органов и потребовали открыть дверь квартиры своему "сотруднику" для производства оперативно-розыскных мероприятий", – сказано в сообщении.По факту произошедшего следственные органы ГСУ СК РФ по Москве расследуют уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК "Убийство".В кратчайшие сроки в ходе совместной работы следователей столичного Следственного комитета и сотрудников уголовного розыска ГУ МВД России по Москве местонахождение подозреваемого в совершении преступления было установлено – его задержали на Нижегородском шоссе.Следствие продолжает допрашивать свидетелей и изучать камеры видеонаблюдения и место убийства, чтобы установить полную картина произошедшего, а также других соучастников преступления, добавили в ведомстве.Как сообщает РИА Новости, убитая женщина в январе 2024 года зарегистрировалась в Москве в качестве индивидуального предпринимателя и занималась торговлей.Также, по данным агентства, задержанный по подозрению в убийстве является игроком одной из футбольных команд Екатеринбурга.

москва

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, москва, новости, убийство