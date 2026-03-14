https://crimea.ria.ru/20260314/v-moskve-ubita-i-ograblena-zhenschina-posle-zvonka-ot-moshennikov-1154351532.html
В Москве убита и ограблена женщина после звонка от мошенников
2026-03-14T22:01
ск рф (следственный комитет российской федерации)
происшествия
москва
новости
убийство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122725032_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_86a0d9b68d7b5fcc0460d64a6ec454a5.jpg
москва
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122725032_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_18e6a02940be3f4667e43864102592a6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
В Москве жестоко убили женщину после звонка от мошенников ее дочери – Следком
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым.
В Москве убита и ограблена женщина, чья несовершеннолетняя дочь по звонку мошенников, представившихся правоохранителями, открыла дверь в квартиру. Об этом сообщили
в Следственном комитете РФ, отметив, что подозреваемый в убийстве был установлен и задержан в кратчайшие сроки.
По данным ведомства, "тело женщины с признаками насильственной смерти в виде множественных телесных повреждений" было обнаружено 14 марта в квартире жилого дома на Строгинском бульваре в Москве.
"Кроме того, в квартире обнаружен сейф со следами взлома... Предварительно установлено, что несовершеннолетняя дочь потерпевшей стала жертвой телефонных мошенников, которые представились сотрудниками правоохранительных органов и потребовали открыть дверь квартиры своему "сотруднику" для производства оперативно-розыскных мероприятий", – сказано в сообщении.
По факту произошедшего следственные органы ГСУ СК РФ по Москве расследуют уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК "Убийство".
В кратчайшие сроки в ходе совместной работы следователей столичного Следственного комитета и сотрудников уголовного розыска ГУ МВД России по Москве местонахождение подозреваемого в совершении преступления было установлено – его задержали на Нижегородском шоссе.
"Им оказался уроженец Кисловодска, 2005 года рождения. В ближайшее время он будет доставлен к следователю для производства следственных действий", – уточнили в СК.
Следствие продолжает допрашивать свидетелей и изучать камеры видеонаблюдения и место убийства, чтобы установить полную картина произошедшего, а также других соучастников преступления, добавили в ведомстве.
Как сообщает РИА Новости, убитая женщина в январе 2024 года зарегистрировалась в Москве в качестве индивидуального предпринимателя и занималась торговлей.
Также, по данным агентства, задержанный по подозрению в убийстве является игроком одной из футбольных команд Екатеринбурга.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: