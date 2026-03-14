В Москве убита и ограблена женщина после звонка от мошенников - РИА Новости Крым, 14.03.2026
В Москве убита и ограблена женщина после звонка от мошенников
В Москве убита и ограблена женщина после звонка от мошенников - РИА Новости Крым, 14.03.2026
В Москве убита и ограблена женщина после звонка от мошенников
В Москве убита и ограблена женщина, чья несовершеннолетняя дочь по звонку мошенников, представившихся правоохранителями, открыла дверь в квартиру. Об этом... РИА Новости Крым, 14.03.2026
2026-03-14T22:01
2026-03-14T22:01
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. В Москве убита и ограблена женщина, чья несовершеннолетняя дочь по звонку мошенников, представившихся правоохранителями, открыла дверь в квартиру. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ, отметив, что подозреваемый в убийстве был установлен и задержан в кратчайшие сроки.По данным ведомства, "тело женщины с признаками насильственной смерти в виде множественных телесных повреждений" было обнаружено 14 марта в квартире жилого дома на Строгинском бульваре в Москве."Кроме того, в квартире обнаружен сейф со следами взлома... Предварительно установлено, что несовершеннолетняя дочь потерпевшей стала жертвой телефонных мошенников, которые представились сотрудниками правоохранительных органов и потребовали открыть дверь квартиры своему "сотруднику" для производства оперативно-розыскных мероприятий", – сказано в сообщении.По факту произошедшего следственные органы ГСУ СК РФ по Москве расследуют уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК "Убийство".В кратчайшие сроки в ходе совместной работы следователей столичного Следственного комитета и сотрудников уголовного розыска ГУ МВД России по Москве местонахождение подозреваемого в совершении преступления было установлено – его задержали на Нижегородском шоссе.Следствие продолжает допрашивать свидетелей и изучать камеры видеонаблюдения и место убийства, чтобы установить полную картина произошедшего, а также других соучастников преступления, добавили в ведомстве.Как сообщает РИА Новости, убитая женщина в январе 2024 года зарегистрировалась в Москве в качестве индивидуального предпринимателя и занималась торговлей.Также, по данным агентства, задержанный по подозрению в убийстве является игроком одной из футбольных команд Екатеринбурга.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Раздраженный звуком питбайка выстрелил в глаз ребенку на Ставрополье Керчанин взят под стражу по подозрению в убийстве знакомого Суд избрал меру пресечения анапскому стрелку
москва
ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, москва, новости, убийство
В Москве убита и ограблена женщина после звонка от мошенников

В Москве жестоко убили женщину после звонка от мошенников ее дочери – Следком

22:01 14.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. В Москве убита и ограблена женщина, чья несовершеннолетняя дочь по звонку мошенников, представившихся правоохранителями, открыла дверь в квартиру. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ, отметив, что подозреваемый в убийстве был установлен и задержан в кратчайшие сроки.
По данным ведомства, "тело женщины с признаками насильственной смерти в виде множественных телесных повреждений" было обнаружено 14 марта в квартире жилого дома на Строгинском бульваре в Москве.
"Кроме того, в квартире обнаружен сейф со следами взлома... Предварительно установлено, что несовершеннолетняя дочь потерпевшей стала жертвой телефонных мошенников, которые представились сотрудниками правоохранительных органов и потребовали открыть дверь квартиры своему "сотруднику" для производства оперативно-розыскных мероприятий", – сказано в сообщении.
По факту произошедшего следственные органы ГСУ СК РФ по Москве расследуют уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК "Убийство".
В кратчайшие сроки в ходе совместной работы следователей столичного Следственного комитета и сотрудников уголовного розыска ГУ МВД России по Москве местонахождение подозреваемого в совершении преступления было установлено – его задержали на Нижегородском шоссе.
"Им оказался уроженец Кисловодска, 2005 года рождения. В ближайшее время он будет доставлен к следователю для производства следственных действий", – уточнили в СК.
Следствие продолжает допрашивать свидетелей и изучать камеры видеонаблюдения и место убийства, чтобы установить полную картина произошедшего, а также других соучастников преступления, добавили в ведомстве.
Как сообщает РИА Новости, убитая женщина в январе 2024 года зарегистрировалась в Москве в качестве индивидуального предпринимателя и занималась торговлей.
Также, по данным агентства, задержанный по подозрению в убийстве является игроком одной из футбольных команд Екатеринбурга.
СК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)ПроисшествияМоскваНовостиУбийство
 
