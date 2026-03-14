В МИД России оценили экономические отношения с Европой

2026-03-14T13:56

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Экономические отношения между Россией и Евросоюзом находятся в низшей точке за всю историю соседства, включая непростой период "холодной войны", но это исправимо. Об этом в своем выступлении на флагманской конференции Ассоциации европейского бизнеса в России заявил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников. Его слова ведомство приводит на своем официальном сайте.Он уточнил, что в 2025 году товарооборот между Россией и ЕС не преодолел даже отметки в 60 миллиардов евро, снизившись на 15% по сравнению с предыдущим годом и почти в 8 раз – по сравнению с 2013-м.На этом фоне одержимость, с которой еврочиновники убеждают себя в эффективности незаконных санкций в отношении РФ, которые ударили по самой Европе, как и стремление прибрать к рукам замороженные российские суверенные резервы и частные активы, говорят скорее об отрыве от реальности и дефиците экспертных знаний о России, считает дипломат."Евросоюз должен был бы понимать, насколько взаимовыгодным был энергодиалог – традиционная основа нашего сотрудничества с Европой", – заметил Масленников.Российский газ в ближайшее время уйдет с рынка ЕС в другие страныОн также подчеркнул, что кризис в отношениях России и Евросоюза происходит не в вакууме, а в условиях глубокой трансформации глобальной торгово-экономической системы, где многополярный мир – это уже реальность, и выход из сложившегося положения есть.И обратил внимание на то, что Россия остается открытой к прямому, справедливому и конструктивному диалогу с компаниями, сохраняющими свое присутствие на российском рынке, адекватно оценивающими перспективы его дальнейшего развития и соблюдающими российское законодательство и готовыми ответственно исполнять свои коммерческие и социальные обязательства.Вывести же интеграционную динамику на качественно новый уровень способна инициатива Большого Евразийского партнерства (БЕП), выдвинутая президентом РФ Владимиром Путиным в 2015 году, сказал Масленников.Ее цель – объединить в рамках гибкой сетевой структуры многообразие евразийского сотрудничества, уточнил российский дипломат."Фундамент Большой Евразии уже закладывают партнерские связи на базе меморандумов между ЕАЭС, ШОС и АСЕАН, сопряжение планов развития ЕАЭС и китайской инициативы "Один пояс, один путь", крупные инфраструктурные инициативы, прежде всего, МТК "Север-Юг" и Северный морской путь, основное звено Трансарктического транспортного коридора", – рассказал Масленников.При этом спикер особо подчеркнул, что сотрудничество с Евросоюзом по тематике БЕП, как и по иным вопросам, "возможно при отказе западных стран от конфронтации, блокового мышления и русофобии, на принципах взаимного уважения и равноправия".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Европа перешла к самоубийству: в МИД оценили новые санкции против РоссииСША частично сняли ограничения на российскую нефтьБРИКС может завершить конфликт в Иране и формирование многополярного мира

