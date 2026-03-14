https://crimea.ria.ru/20260314/v-krymu-mamam-s-pyatyu-detmi-pereschitali-stazh-i-strakhovuyu-pensiyu-1154301780.html

В Крыму мамам с пятью детьми пересчитали стаж и страховую пенсию

2026-03-14T07:02

крым

соцзащита

отделение социального фонда россии по республике крым

выплаты и компенсации

пособия и выплаты

соцвыплаты

многодетная семья

семья

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/16/1148133041_0:9:1890:1072_1920x0_80_0_0_73be6385a62c400340af88176efdcb45.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Больше двух тысяч мам в Крыму, воспитывающих пять и более детей, получили право на перерасчет страховой пенсии. Соответствующие поправки в закон вступили в силу с начала 2026 года. Об этом сообщили в республиканском Отделении Социального фонда России.В 2026 году вступили в силу поправки в закон, согласно которым уход за всеми детьми учитывается при оформлении пенсии без ограничений. Если ранее в стаж мамы шел уход максимум за четырьмя детьми, согласно новому порядку при оформлении пенсии учитывается пятый, шестой и все следующие дети в семье, уточнили в СФР.Новые правила распространяются не только на женщин, которые будут выходить на пенсию в 2026 году, но и на тех, кто уже получает пенсионные выплаты. В случае, если многодетные мамы с пятью и более детьми, являющиеся получательницами пенсии, еще не подали заявление на перерасчет, они могут воспользоваться этим правом в любое время, подчеркнули специалисты.Ранее сообщалось, что в страховом стаже родителей в России начнут учитываться периоды отпуска по уходу за каждым ребенком. Кроме того, на портале Госуслуги заработал сервис "Планирование и рождение ребенка", через который можно получить меры господдержки для беременных, а также оформить свидетельство о рождении ребенка и зарегистрировать его по месту жительства.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

