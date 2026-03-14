В Крыму мамам с пятью детьми пересчитали стаж и страховую пенсию
Больше двух тысяч мам в Крыму, воспитывающих пять и более детей, получили право на перерасчет страховой пенсии. Соответствующие поправки в закон вступили в силу РИА Новости Крым, 14.03.2026
2026-03-14T07:02
В Крыму мамам с пятью детьми пересчитали стаж и страховую пенсию с 2026 года
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Больше двух тысяч мам в Крыму, воспитывающих пять и более детей, получили право на перерасчет страховой пенсии. Соответствующие поправки в закон вступили в силу с начала 2026 года. Об этом сообщили в республиканском Отделении Социального фонда России.
"В связи с изменением законодательства в Крыму провели перерасчет пенсии порядка 2000 мам с пятью и более детьми с учетом периодов ухода, которые не были учтены ранее. На основании имеющихся сведений заранее сформировали список жительниц региона, попадающих под нововведение, и уже в начале года произвели перерасчет", – рассказал управляющий региональным Отделением СФР Иван Рябоконь.
В 2026 году вступили в силу поправки в закон, согласно которым уход за всеми детьми учитывается при оформлении пенсии без ограничений. Если ранее в стаж мамы шел уход максимум за четырьмя детьми, согласно новому порядку при оформлении пенсии учитывается пятый, шестой и все следующие дети в семье, уточнили в СФР.
"За них мама получит не только стаж, но и пенсионные коэффициенты, если будет осуществлять уход за каждым ребенком не менее полутора лет: 2,7 коэффициента за первого ребенка, 5,4 коэффициента за второго и по 8,1 коэффициента за третьего и последующих детей", – добавили в сообщении.
Новые правила распространяются не только на женщин, которые будут выходить на пенсию в 2026 году, но и на тех, кто уже получает пенсионные выплаты. В случае, если многодетные мамы с пятью и более детьми, являющиеся получательницами пенсии, еще не подали заявление на перерасчет, они могут воспользоваться этим правом в любое время, подчеркнули специалисты.
"Если женщина в период ухода за детьми продолжает трудиться, то в будущем при назначении пенсии выбирается наиболее выгодный для нее вариант: могут быть учтен индивидуальный пенсионный коэффициент за периоды работы или за периоды ухода за детьми", – рассказали в республиканском СФР.
Ранее сообщалось, что в страховом стаже родителей в России начнут учитываться периоды отпуска
по уходу за каждым ребенком. Кроме того, на портале Госуслуги заработал
сервис "Планирование и рождение ребенка", через который можно получить меры господдержки для беременных, а также оформить свидетельство о рождении ребенка и зарегистрировать его по месту жительства.
