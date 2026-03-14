Рейтинг@Mail.ru
В Крыму мамам с пятью детьми пересчитали стаж и страховую пенсию - РИА Новости Крым, 14.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260314/v-krymu-mamam-s-pyatyu-detmi-pereschitali-stazh-i-strakhovuyu-pensiyu-1154301780.html
В Крыму мамам с пятью детьми пересчитали стаж и страховую пенсию
В Крыму мамам с пятью детьми пересчитали стаж и страховую пенсию - РИА Новости Крым, 14.03.2026
В Крыму мамам с пятью детьми пересчитали стаж и страховую пенсию
Больше двух тысяч мам в Крыму, воспитывающих пять и более детей, получили право на перерасчет страховой пенсии. Соответствующие поправки в закон вступили в силу РИА Новости Крым, 14.03.2026
2026-03-14T07:02
2026-03-14T07:02
крым
соцзащита
отделение социального фонда россии по республике крым
выплаты и компенсации
пособия и выплаты
соцвыплаты
многодетная семья
семья
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/16/1148133041_0:9:1890:1072_1920x0_80_0_0_73be6385a62c400340af88176efdcb45.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Больше двух тысяч мам в Крыму, воспитывающих пять и более детей, получили право на перерасчет страховой пенсии. Соответствующие поправки в закон вступили в силу с начала 2026 года. Об этом сообщили в республиканском Отделении Социального фонда России.В 2026 году вступили в силу поправки в закон, согласно которым уход за всеми детьми учитывается при оформлении пенсии без ограничений. Если ранее в стаж мамы шел уход максимум за четырьмя детьми, согласно новому порядку при оформлении пенсии учитывается пятый, шестой и все следующие дети в семье, уточнили в СФР.Новые правила распространяются не только на женщин, которые будут выходить на пенсию в 2026 году, но и на тех, кто уже получает пенсионные выплаты. В случае, если многодетные мамы с пятью и более детьми, являющиеся получательницами пенсии, еще не подали заявление на перерасчет, они могут воспользоваться этим правом в любое время, подчеркнули специалисты.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/16/1148133041_225:0:1665:1080_1920x0_80_0_0_14b6960b1239e20b26a4d516a3cd2e65.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, соцзащита, отделение социального фонда россии по республике крым, выплаты и компенсации, пособия и выплаты, соцвыплаты, многодетная семья, семья, новости
В Крыму мамам с пятью детьми пересчитали стаж и страховую пенсию

В Крыму мамам с пятью детьми пересчитали стаж и страховую пенсию с 2026 года

07:02 14.03.2026
 
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллектБольшая семья
Большая семья - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллект
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Больше двух тысяч мам в Крыму, воспитывающих пять и более детей, получили право на перерасчет страховой пенсии. Соответствующие поправки в закон вступили в силу с начала 2026 года. Об этом сообщили в республиканском Отделении Социального фонда России.
"В связи с изменением законодательства в Крыму провели перерасчет пенсии порядка 2000 мам с пятью и более детьми с учетом периодов ухода, которые не были учтены ранее. На основании имеющихся сведений заранее сформировали список жительниц региона, попадающих под нововведение, и уже в начале года произвели перерасчет", – рассказал управляющий региональным Отделением СФР Иван Рябоконь.
В 2026 году вступили в силу поправки в закон, согласно которым уход за всеми детьми учитывается при оформлении пенсии без ограничений. Если ранее в стаж мамы шел уход максимум за четырьмя детьми, согласно новому порядку при оформлении пенсии учитывается пятый, шестой и все следующие дети в семье, уточнили в СФР.
"За них мама получит не только стаж, но и пенсионные коэффициенты, если будет осуществлять уход за каждым ребенком не менее полутора лет: 2,7 коэффициента за первого ребенка, 5,4 коэффициента за второго и по 8,1 коэффициента за третьего и последующих детей", – добавили в сообщении.
Новые правила распространяются не только на женщин, которые будут выходить на пенсию в 2026 году, но и на тех, кто уже получает пенсионные выплаты. В случае, если многодетные мамы с пятью и более детьми, являющиеся получательницами пенсии, еще не подали заявление на перерасчет, они могут воспользоваться этим правом в любое время, подчеркнули специалисты.

"Если женщина в период ухода за детьми продолжает трудиться, то в будущем при назначении пенсии выбирается наиболее выгодный для нее вариант: могут быть учтен индивидуальный пенсионный коэффициент за периоды работы или за периоды ухода за детьми", – рассказали в республиканском СФР.

Ранее сообщалось, что в страховом стаже родителей в России начнут учитываться периоды отпуска по уходу за каждым ребенком. Кроме того, на портале Госуслуги заработал сервис "Планирование и рождение ребенка", через который можно получить меры господдержки для беременных, а также оформить свидетельство о рождении ребенка и зарегистрировать его по месту жительства.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
КрымСоцзащитаОтделение Социального фонда России по Республике КрымВыплаты и компенсацииПособия и выплатыСоцвыплатыМногодетная семьясемьяНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
