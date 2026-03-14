В Иране после призыва Трампа рассказали об открытом Ормузском проливе - РИА Новости Крым, 14.03.2026
В Иране после призыва Трампа рассказали об открытом Ормузском проливе
В Иране после призыва Трампа рассказали об открытом Ормузском проливе - РИА Новости Крым, 14.03.2026
В Иране после призыва Трампа рассказали об открытом Ормузском проливе
Ормузский пролив открыт для танкеров и судов всех стран, кроме врагов Ирана, которые его атакуют, и их союзников. Об этом в интервью MS Now заявил глава... РИА Новости Крым, 14.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Ормузский пролив открыт для танкеров и судов всех стран, кроме врагов Ирана, которые его атакуют, и их союзников. Об этом в интервью MS Now заявил глава иранского МИД Аббас Аракчи.Аракчи также отметил, что имеющаяся у стран обеспокоенность безопасностью судоходства в регионе с Ираном не связана.Ранее в этот день президент США Дональд Трамп призвал Китай, Японию, Францию, Великобританию и другие европейские и азиатские государства отправить свои военные корабли в Ормузский пролив, чтобы там больше не было угроз.
ормузский пролив
сша
иран
В Иране после призыва Трампа рассказали об открытом Ормузском проливе

Ормузский пролив открыт для всех, кроме США и их союзников – МИД Ирана

22:14 14.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Ормузский пролив открыт для танкеров и судов всех стран, кроме врагов Ирана, которые его атакуют, и их союзников. Об этом в интервью MS Now заявил глава иранского МИД Аббас Аракчи.

"На самом деле Ормузский пролив открыт. Он закрыт только для танкеров и судов, принадлежащих нашим врагам. Тех, кто нас атакует, и их союзников. Остальные могут проходить свободно", – сказал он в интервью MS Now.

Аракчи также отметил, что имеющаяся у стран обеспокоенность безопасностью судоходства в регионе с Ираном не связана.
Ранее в этот день президент США Дональд Трамп призвал Китай, Японию, Францию, Великобританию и другие европейские и азиатские государства отправить свои военные корабли в Ормузский пролив, чтобы там больше не было угроз.
