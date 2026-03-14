https://crimea.ria.ru/20260314/v-irane-posle-prizyva-trampa-rasskazali-ob-otkrytom-ormuzskom-prolive-1154351929.html
В Иране после призыва Трампа рассказали об открытом Ормузском проливе
Ормузский пролив открыт для танкеров и судов всех стран, кроме врагов Ирана, которые его атакуют, и их союзников. Об этом в интервью MS Now заявил глава... РИА Новости Крым, 14.03.2026
новости
политика
ормузский пролив
сша
дональд трамп
в мире
иран
обострение между ираном и сша
обострение между израилем и ираном
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/02/1153609712_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a398c8b02772f9d67b3e29f657d4069b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Ормузский пролив открыт для танкеров и судов всех стран, кроме врагов Ирана, которые его атакуют, и их союзников. Об этом в интервью MS Now заявил глава иранского МИД Аббас Аракчи.Аракчи также отметил, что имеющаяся у стран обеспокоенность безопасностью судоходства в регионе с Ираном не связана.Ранее в этот день президент США Дональд Трамп призвал Китай, Японию, Францию, Великобританию и другие европейские и азиатские государства отправить свои военные корабли в Ормузский пролив, чтобы там больше не было угроз.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/02/1153609712_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8855c9b935b126e84113e1bb2cb79ef5.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
