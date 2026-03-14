В Евпатории снесут опасное колесо обозрения
В Евпатории по решению суда демонтируют колесо обозрения в сквере имени Караева. Об этом сообщил мэр курортного города Александр Юрьев. РИА Новости Крым, 14.03.2026
2026-03-14T12:13
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. В Евпатории по решению суда демонтируют колесо обозрения в сквере имени Караева. Об этом сообщил мэр курортного города Александр Юрьев.Он отметил, что власти города с июля 2024 года требуют у владельца опасного аттракциона освободить земельный участок. Всего за это время проведено 13 судебных заседаний.12 марта 2026 года оглашено решение суда, по которому исковые требования администрации Евпатории удовлетворены, а во встречном иске фонду отказано. отметил Юрьев.
12:13 14.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. В Евпатории по решению суда демонтируют колесо обозрения в сквере имени Караева. Об этом сообщил мэр курортного города Александр Юрьев.
Он отметил, что власти города с июля 2024 года требуют у владельца опасного аттракциона освободить земельный участок. Всего за это время проведено 13 судебных заседаний.
"Основания: нарушения, допущенные при размещении объекта, а также нарушения, связанные с безопасностью", - написал он в Telegram
12 марта 2026 года оглашено решение суда, по которому исковые требования администрации Евпатории удовлетворены, а во встречном иске фонду отказано. отметил Юрьев.

"После вступления в силу решения суда, колесо обозрения подлежит обязательному демонтажу, а земельный участок под ним должен быть освобожден", - акцентировал градоначальник.

