В Алуште неизвестные украли цветы с центральной аллеи Приморского парка
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Неизвестные выкопали цветы, которые украшали центральную аллею Приморского парка в Алуште. Об этом сообщила глава администрации Галина Огнева.
"Пострадали розы и аукуба японская – растения, которые украшали и радовали нас своей красотой. Приморский парк – это место, где мы гуляем, отдыхаем, наслаждаемся природой. И такие варварские поступки не могут оставить нас равнодушными", - написала она в Telegram.
Мэр отметила, что по факту кражи уже написано заявление в полицию.
Это не первый случай похищения цветов с клумб крымских городов. В октябре 50-летняя жительница Красногвардейского района Крыма украла хризантемы из уличного кашпо в центре Симферополя, чтобы подарить их на день рождения своей дочери. Она была задержана на пять суток.
