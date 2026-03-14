Угроза Украине от Ирана и налет на порт "Кавказ" - главное за день

Иран объявил Украину своей законной целью для ударов из-за помощи Киева режиму Израиля в конфликте на Ближнем Востоке. В Европе призвали к переговорам с Россией РИА Новости Крым, 14.03.2026

2026-03-14T21:45

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Иран объявил Украину своей законной целью для ударов из-за помощи Киева режиму Израиля в конфликте на Ближнем Востоке. В Европе призвали к переговорам с Россией – премьер Бельгии назвал этот путь "единственным решением". ВСУ атаковали порт "Кавказ". В Черном море атакован следовавший в Новороссийск греческий танкер с более чем двадцатью членами экипажа на борту. Крымские электрички в Евпаторию и обратно задержались в пути субботу на время от часа до более трех из-за временно перекрытого участка пути.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Иран назвал Украину своей законной цельюВся территория Украины, которая ввязалась в войну на Ближнем Востоке и стала оказывать поддержку режиму Израиля, является законной целью для Ирана. Об этом в соцсети X заявил председатель комиссии по национальной безопасности иранского парламента Ибрагим Азизи.По мнению профессора кафедры политических наук и международных отношений Крымского федерального университета Александра Ирхина, Иран может ударить по Украине в любой момент - политолог объяснил причины.Также Иран пригрозил США превратить "в горы пепла" всю нефтяную, экономическую и энергетическую инфраструктуру нефтяных компаний, связанных со Штатами на Ближнем Востоке.Атака на порт "Кавказ"Утром в субботу стало известно, что при атаке по порту "Кавказ" в Темрюкском районе ранены три человека. После удара вспыхнул пожар на причальном комплексе и повреждено техническое судно.В ночь на 14 марта над Крымом, Черным и Азовскими морями, а также еще девятью областями России было уничтожено и подавлено 87 БПЛА.также после падения обломков украинских дронов на НПЗ в Тихорецком районе Краснодарского края вспыхнуло возгорание. Горели технические установки. Огонь потушили около 10:45. По данным главы Тихорецкого района Кубани Анатолия Перелина, показатели качества воздуха в норме.В Черном море атакован греческий танкерГреческий танкер Maran Homer был атакован в субботу в Черном море во время своего следования в порт Новороссийск. На его борту находились 24 члена экипажа. Об этом со ссылкой на министра судоходства Греции Василиса Кикилиаса сообщил местный телеканал Skai.Позже в этот день в интервью телеканалу ERT он заявил, что пока неизвестно, был ли удар нанесен беспилотником или малокалиберной ракетой. И связал атаку на танкер у Новороссийска со смягчением санкций против России."Предполагается, что этот удар связан с давлением со стороны стран региона, а также, возможно, с решениями о частичном разрешении (США – ред.) продажи российской нефти в течение месяца", – заявил он.В Кремле в этот день прокомментировали ослабление санкций США на нефть из России.Тем временем президент США Дональд Трамп призвал Китай, Японию, Францию и другие страны, затронутые ограничением логистики со стороны Ирана, прислать военные корабли в Ормузский пролив.В Иране заявили, что Ормузский пролив закрыт только для США и Израиля, которые его атакуют, а также их союзинков, а остальные по нему "могут проходить свободно".В Бельгии призвали переговорам с РоссиейПремьер-министр Бельгии Барт де Вевер призвал Евросоюз к переговорам с Россией по украинскому урегулированию, назвав такой путь "единственным решением"."Сделка с Россией, похоже, является единственным возможным решением", – сказал он в интервью бельгийской газете Echo.По его словам, сейчас Европы нет за столом переговоров по Украине, а значит заключенные в таком формате договоренности не будут выгодны ЕС, которые неспособен бесконечно поддерживать Киев.Задержка электропоездов в КрымуУтром в субботу в Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК) сообщили, что на промежутке между станциями Евпатория-Товарная и Прибрежной перекрыто движение электричек по техническим причинам, из-за чего все электропоезда, следующие в Евпаторию и обратно через данный участок, задерживаются на время от почти часа до трех часов.Во второй половине дня в компании сообщили, что график электричек полностью восстановлен.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

