Угроза Украине от Ирана и налет на порт "Кавказ" - главное за день
Угроза Украине от Ирана и налет на порт "Кавказ" - главное за день - РИА Новости Крым, 14.03.2026
Угроза Украине от Ирана и налет на порт "Кавказ" - главное за день
Иран объявил Украину своей законной целью для ударов из-за помощи Киева режиму Израиля в конфликте на Ближнем Востоке. В Европе призвали к переговорам с Россией РИА Новости Крым, 14.03.2026
2026-03-14T21:45
2026-03-14T21:45
2026-03-14T21:45
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Иран объявил Украину своей законной целью для ударов из-за помощи Киева режиму Израиля в конфликте на Ближнем Востоке. В Европе призвали к переговорам с Россией – премьер Бельгии назвал этот путь "единственным решением". ВСУ атаковали порт "Кавказ". В Черном море атакован следовавший в Новороссийск греческий танкер с более чем двадцатью членами экипажа на борту. Крымские электрички в Евпаторию и обратно задержались в пути субботу на время от часа до более трех из-за временно перекрытого участка пути.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Иран назвал Украину своей законной цельюВся территория Украины, которая ввязалась в войну на Ближнем Востоке и стала оказывать поддержку режиму Израиля, является законной целью для Ирана. Об этом в соцсети X заявил председатель комиссии по национальной безопасности иранского парламента Ибрагим Азизи.По мнению профессора кафедры политических наук и международных отношений Крымского федерального университета Александра Ирхина, Иран может ударить по Украине в любой момент - политолог объяснил причины.Также Иран пригрозил США превратить "в горы пепла" всю нефтяную, экономическую и энергетическую инфраструктуру нефтяных компаний, связанных со Штатами на Ближнем Востоке.Атака на порт "Кавказ"Утром в субботу стало известно, что при атаке по порту "Кавказ" в Темрюкском районе ранены три человека. После удара вспыхнул пожар на причальном комплексе и повреждено техническое судно.В ночь на 14 марта над Крымом, Черным и Азовскими морями, а также еще девятью областями России было уничтожено и подавлено 87 БПЛА.также после падения обломков украинских дронов на НПЗ в Тихорецком районе Краснодарского края вспыхнуло возгорание. Горели технические установки. Огонь потушили около 10:45. По данным главы Тихорецкого района Кубани Анатолия Перелина, показатели качества воздуха в норме.В Черном море атакован греческий танкерГреческий танкер Maran Homer был атакован в субботу в Черном море во время своего следования в порт Новороссийск. На его борту находились 24 члена экипажа. Об этом со ссылкой на министра судоходства Греции Василиса Кикилиаса сообщил местный телеканал Skai.Позже в этот день в интервью телеканалу ERT он заявил, что пока неизвестно, был ли удар нанесен беспилотником или малокалиберной ракетой. И связал атаку на танкер у Новороссийска со смягчением санкций против России."Предполагается, что этот удар связан с давлением со стороны стран региона, а также, возможно, с решениями о частичном разрешении (США – ред.) продажи российской нефти в течение месяца", – заявил он.В Кремле в этот день прокомментировали ослабление санкций США на нефть из России.Тем временем президент США Дональд Трамп призвал Китай, Японию, Францию и другие страны, затронутые ограничением логистики со стороны Ирана, прислать военные корабли в Ормузский пролив.В Иране заявили, что Ормузский пролив закрыт только для США и Израиля, которые его атакуют, а также их союзинков, а остальные по нему "могут проходить свободно".В Бельгии призвали переговорам с РоссиейПремьер-министр Бельгии Барт де Вевер призвал Евросоюз к переговорам с Россией по украинскому урегулированию, назвав такой путь "единственным решением"."Сделка с Россией, похоже, является единственным возможным решением", – сказал он в интервью бельгийской газете Echo.По его словам, сейчас Европы нет за столом переговоров по Украине, а значит заключенные в таком формате договоренности не будут выгодны ЕС, которые неспособен бесконечно поддерживать Киев.Задержка электропоездов в КрымуУтром в субботу в Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК) сообщили, что на промежутке между станциями Евпатория-Товарная и Прибрежной перекрыто движение электричек по техническим причинам, из-за чего все электропоезда, следующие в Евпаторию и обратно через данный участок, задерживаются на время от почти часа до трех часов.Во второй половине дня в компании сообщили, что график электричек полностью восстановлен.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260314/iran-mozhet-udarit-po-ukraine-v-lyuboy-moment---mnenie-1154345391.html
https://crimea.ria.ru/20260314/chislo-atakovavshikh-moskvu-dronov-vyroslo-do-32---sobyanin-1154348823.html
https://crimea.ria.ru/20260314/ataki-terroristicheskogo-kieva-i-padenie-meteoritov--top-nedeli-1154304566.html
https://crimea.ria.ru/20260314/zasluzhennaya-artistka-rsfsr-lyudmila-arinina-skonchalas-na-100-m-godu-zhizni-1154348658.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Иран объявил Украину своей законной целью для ударов из-за помощи Киева режиму Израиля в конфликте на Ближнем Востоке. В Европе призвали к переговорам с Россией – премьер Бельгии назвал этот путь "единственным решением". ВСУ атаковали порт "Кавказ". В Черном море атакован следовавший в Новороссийск греческий танкер с более чем двадцатью членами экипажа на борту. Крымские электрички в Евпаторию и обратно задержались в пути субботу на время от часа до более трех из-за временно перекрытого участка пути.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым
.
Иран назвал Украину своей законной целью
Вся территория Украины, которая ввязалась в войну на Ближнем Востоке и стала оказывать поддержку режиму Израиля, является законной целью для Ирана. Об этом в соцсети X заявил
председатель комиссии по национальной безопасности иранского парламента Ибрагим Азизи.
"Оказывая поддержку израильскому режиму с помощью беспилотников, потерпевшая крах Украина фактически оказалась вовлечена в войну и, согласно статье 51 Устава Организации Объединенных Наций, превратила всю свою территорию в законную цель для Ирана", – написал Азизи.
По мнению
профессора кафедры политических наук и международных отношений Крымского федерального университета Александра Ирхина, Иран может ударить по Украине в любой момент - политолог объяснил причины.
Также Иран пригрозил США
превратить "в горы пепла" всю нефтяную, экономическую и энергетическую инфраструктуру нефтяных компаний, связанных со Штатами на Ближнем Востоке.
Атака на порт "Кавказ"
Утром в субботу стало известно, что при атаке по порту "Кавказ"
в Темрюкском районе ранены три человека. После удара вспыхнул пожар на причальном комплексе и повреждено техническое судно.
В ночь на 14 марта над Крымом, Черным и Азовскими морями, а также еще девятью областями России было уничтожено и подавлено 87 БПЛА
.
также после падения обломков украинских дронов на НПЗ в Тихорецком районе Краснодарского края вспыхнуло возгорание. Горели технические установки. Огонь потушили
около 10:45. По данным главы Тихорецкого района Кубани Анатолия Перелина, показатели качества воздуха в норме.
В Черном море атакован греческий танкер
Греческий танкер Maran Homer был атакован в субботу в Черном море во время своего следования в порт Новороссийск. На его борту находились 24 члена экипажа. Об этом со ссылкой на министра судоходства Греции Василиса Кикилиаса сообщил
местный телеканал Skai.
"Считаю неприемлемыми нападения на суда под греческим флагом и принадлежащие греческим компаниям. Греция будет продолжать выражать решительный протест там, где это необходимо, в том числе и на уровне Европейского совета", – сказал Кикилиас.
Позже в этот день в интервью телеканалу ERT он заявил
, что пока неизвестно, был ли удар нанесен беспилотником или малокалиберной ракетой. И связал атаку на танкер у Новороссийска со смягчением санкций против России.
"Предполагается, что этот удар связан с давлением со стороны стран региона, а также, возможно, с решениями о частичном разрешении (США – ред.) продажи российской нефти в течение месяца", – заявил он.
В Кремле в этот день прокомментировали
ослабление санкций США на нефть из России.
Тем временем президент США Дональд Трамп призвал
Китай, Японию, Францию и другие страны, затронутые ограничением логистики со стороны Ирана, прислать военные корабли в Ормузский пролив.
В Иране заявили, что Ормузский пролив закрыт только для США и Израиля, которые его атакуют, а также их союзинков, а остальные по нему "могут проходить свободно".
В Бельгии призвали переговорам с Россией
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер призвал
Евросоюз к переговорам с Россией по украинскому урегулированию, назвав такой путь "единственным решением".
"Сделка с Россией, похоже, является единственным возможным решением", – сказал он в интервью бельгийской газете Echo.
По его словам, сейчас Европы нет за столом переговоров по Украине, а значит заключенные в таком формате договоренности не будут выгодны ЕС, которые неспособен бесконечно поддерживать Киев.
Задержка электропоездов в Крыму
Утром в субботу в Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК) сообщили
, что на промежутке между станциями Евпатория-Товарная и Прибрежной перекрыто движение электричек по техническим причинам, из-за чего все электропоезда, следующие в Евпаторию и обратно через данный участок, задерживаются на время от почти часа до трех часов.
Во второй половине дня в компании сообщили
, что график электричек полностью восстановлен.
