Удары по Украине: обесточены Киев и 6 областей - РИА Новости Крым, 14.03.2026
Удары по Украине: обесточены Киев и 6 областей
Удары по Украине: обесточены Киев и 6 областей - РИА Новости Крым, 14.03.2026
Удары по Украине: обесточены Киев и 6 областей
Киев и еще шесть областей Украины в субботу остались без электричества после серии ударов по критической инфраструктуре. Об этом сообщает Минэнерго страны. РИА Новости Крым, 14.03.2026
2026-03-14T11:14
2026-03-14T11:14
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Киев и еще шесть областей Украины в субботу остались без электричества после серии ударов по критической инфраструктуре. Об этом сообщает Минэнерго страны.Кроме этого, в части регионов Украины усилили меры ограничения потребления электричества. С 8 утра введены графики для бизнеса и промышленности, добавили в Минэнерго. Как заявил Владимир Зеленский, массированный удар был нанесен по энергетике Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областей.Утром в субботу серия мощных взрывов прогремела в Киеве. Сообщалась о пожарах и повреждениях в четырех районах.За минувшую неделю - с 7 по 13 марта - в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России были нанесены один массированный и шесть групповых ударов по оборонке, военным аэродромам и объектам топливно-энергетического комплекса Украины.
украина
киев
киевская область
харьковская область
днепропетровская область
запорожье
черкасская область
украина, удары по украине, минэнерго украины, в мире, владимир зеленский, киев, киевская область, харьковская область, днепропетровская область, запорожье, черкасская область, кировоградская область, энергосистема украины, новости сво, новости
Удары по Украине: обесточены Киев и 6 областей

Удары по Украине: 6 областей обесточены из-за повреждения критической инфраструктуры

11:14 14.03.2026
 
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямВ Житомирской области Украины повреждена критическая инфраструктура
В Житомирской области Украины повреждена критическая инфраструктура
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Киев и еще шесть областей Украины в субботу остались без электричества после серии ударов по критической инфраструктуре. Об этом сообщает Минэнерго страны.
"К утру обесточены потребители в Киеве, Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Черкасской и Кировоградской областях", - говорится в сообщении украинского ведомства в Telegram.
Кроме этого, в части регионов Украины усилили меры ограничения потребления электричества. С 8 утра введены графики для бизнеса и промышленности, добавили в Минэнерго.
Как заявил Владимир Зеленский, массированный удар был нанесен по энергетике Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областей.
"Основной целью была энергетика Киевского региона", - заявил глава киевского режима в Telegram.
Утром в субботу серия мощных взрывов прогремела в Киеве. Сообщалась о пожарах и повреждениях в четырех районах.
За минувшую неделю - с 7 по 13 марта - в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России были нанесены один массированный и шесть групповых ударов по оборонке, военным аэродромам и объектам топливно-энергетического комплекса Украины.
УкраинаУдары по УкраинеМинэнерго УкраиныВ миреВладимир ЗеленскийКиевКиевская областьХарьковская областьДнепропетровская областьЗапорожьеЧеркасская областьКировоградская областьЭнергосистема УкраиныНовости СВОНовости
 
