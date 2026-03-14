Цены ниже рыночных на 44%: что предлагают на ярмарках в Крыму

2026-03-14T11:34

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. На продуктовых ярмарках выходного дня в Симферополе представлена исключительно крымская продукция, которая стоит здесь на 18 – 44% дешевле аналогичного товара на рынке. Об этом журналистам рассказал министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк, посетив расширенную сельскохозяйственную ярмарку на улице Киевской в крымской столице.На днях в эфире радио "Спутник в Крыму" Кратюк сообщил, что в Крыму стартовал сезон продуктовых ярмарок, и в Симферополе их будет три, в том числе на улице Киевской. В марте они проходят через субботу, а в апреле по этим выходным дням будут еженедельно, пообещал министр.По словам главы минсельхоза, на всех четырех ярмарках выходного дня в Симферополе представлена "исключительно крымская продукция"."Три из них – это сугубо продуктовые ярмарки... Это продукция только крымских фермеров, которая производится в Крыму и поступает непосредственно напрямую от производителя... И одна ярмарка – это саженцы и цветочная продукция", – сказал Кратюк.По его словам, сейчас на прилавках продуктовых ярмарок в избытке овощная и мясная продукция."Косточковые и семечковые у нас продаются осенью, когда действительно у фермеров они есть в избытке. Сейчас фруктов, наверное, немножко поменьше", – сказал Кратюк.Такие ярмарки, по его словам, это самый простой и короткий путь для реализации крымского товара непосредственно жителям города, где довольны остаются все: и фермеры, и покупатели."Никаких цен фермер не платит за аренду. И самое главное, что расторговывается он очень быстро: в течение трех-четырех часов", – отметил Кратюк.В числе требований к производителям, торгующим на таких ярмарках: продукция должна быть в полном ассортименте, а цены на все социальные продукты соответствовать тем, что давно устоялись, добавил министр. Особенно это касается борщевого набора и мяса.Так что цены на качественные местные продукты здесь существенно ниже рыночных.В свою очередь, замминистра промышленности и торговли Крыма Алина Дикая рассказала, что на всех сельскохозяйственных ярмарках в Крыму продукция реализуется по рекомендуемым ценам, доведенным Минпромторгом РК.Также на всех таких ярмарках ведется контроль за правилами торговли, добавила она."На всех торговых местах должны быть ценники либо прейскурант реализуемой продукции, сертификаты на продукцию, которые подтверждают качество и безопасность, наименование хозяйствующего субъекта. Должно быть оборудование для измерения, весы", – рассказала Дикая.За всем этим, по словам Дикой, следят представители разных ведомств, между которыми разделены полномочия."Здесь на ярмарке Министерство промышленности и торговли, Министерство сельского хозяйства, а также Россельхознадзор, и администрация города Симферополя, которая в каждой своей части проводит контрольные мероприятия", – резюмировала она.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым готовит для туристов гастрономические сюрпризыЦентнер опасного мяса и рыбы уничтожили в СевастополеК концу года появится ГОСТ на русскую кухню

