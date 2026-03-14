Три города Крыма вошли в топ-10 экономных направлений для отдыха - РИА Новости Крым, 14.03.2026
Три города Крыма вошли в топ-10 экономных направлений для отдыха
Евпатория, Феодосия и Симферополь вошли в десятку самых экономных направлений для отдыха в марте 2026 года. Таковы данные российского сервиса бронирования... РИА Новости Крым, 14.03.2026
Три города Крыма вошли в топ-10 экономных направлений для отдыха

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Евпатория, Феодосия и Симферополь вошли в десятку самых экономных направлений для отдыха в марте 2026 года. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру.
"На первом месте – город Евпатория в Крыму, где средняя стоимость ночи отдыха 2097 рублей, на втором Ейск, а на третьем – Феодосия – 2171 и 2425 рублей соответственно", – сказано в сообщении.
Во второй тройке оказались Горячий Ключ, Ессентуки и Симферополь со средними ценами на суточное размещение 2430, 2439 и 2972 рублей соответственно.
Кроме того, в рейтинге оказались Уфа со средним чеком в 2990 рублей, Волгоград, где за ночь в среднем просят 3044 рубля, Джубга – 3055 и Светлогорск – 3103 рублей.
Ранее сообщалось, что Ялта вошла в десятку самых популярных направлений для бронирования апартаментов в марте 2026 года.
