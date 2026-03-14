Тепло и ветер: погода в Крыму в субботу
В субботу антициклон будет удерживать сухую и теплую погоду в Крыму. Ночью и утром местами ожидается туман. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. В субботу антициклон будет удерживать сухую и теплую погоду в Крыму. Ночью и утром местами ожидается туман. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью около 0; днем +12…+14 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ночью, утром туман. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3, днем +11...+13.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от +1 до +7, днем +10...+13 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
"Ветер восточный, северо-восточный 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2, на южном и восточном побережье +3…+8; днем +10…+15, в горах +4…+9 градусов", – сказано в прогнозе.
