ПВО за 10 часов сбила 280 украинских БПЛА над территорией России
Силы ПВО за 10 часов уничтожили 280 украинских беспилотников, в том числе 47 БПЛА, летевших на Москву, сообщили в Минобороны России.
2026-03-14T22:17
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Силы ПВО за 10 часов уничтожили 280 украинских беспилотников, в том числе 47 БПЛА, летевших на Москву, сообщили в Минобороны России."Четырнадцатого марта в период с 11.00 до 21.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 280 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Брянской, Калужской, Белгородской, Тверской, Смоленской, Курской областей, Краснодарского края и Московского региона, в том числе 47 БПЛА, летевших на Москву", - говорится в сообщении.В ночь на 14 марта над Крымом, Черным и Азовскими морями, а также еще девятью областями России было уничтожено и подавлено 87 БПЛА.В субботу утром стало известно, что после падения обломков украинских дронов на НПЗ в Тихорецком районе Краснодарского края вспыхнуло возгорание. Горели технические установки. Огонь потушили около 10:45. По данным главы Тихорецкого района Кубани Анатолия Перелина, показатели качества воздуха в норме.Как ранее сообщили в оперштабе Кубани, при атаке по порту "Кавказ" в Темрюкском районе ранены три человека, вспыхнул пожар на причальном комплексе и повреждено техническое судно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
22:17 14.03.2026 (обновлено: 22:18 14.03.2026)