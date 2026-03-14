ПВО за 10 часов сбила 280 украинских БПЛА над территорией России - РИА Новости Крым, 14.03.2026
https://crimea.ria.ru/20260314/pvo-za-10-chasov-sbila-280-ukrainskikh-bpla-nad-territoriey-rossii-1154352083.html
Силы ПВО за 10 часов уничтожили 280 украинских беспилотников, в том числе 47 БПЛА, летевших на Москву, сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 14.03.2026
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/05/1153726256_0:0:3124:1757_1920x0_80_0_0_3a624c5fa7c136c4b91c421bcd69ee87.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Силы ПВО за 10 часов уничтожили 280 украинских беспилотников, в том числе 47 БПЛА, летевших на Москву, сообщили в Минобороны России."Четырнадцатого марта в период с 11.00 до 21.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 280 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Брянской, Калужской, Белгородской, Тверской, Смоленской, Курской областей, Краснодарского края и Московского региона, в том числе 47 БПЛА, летевших на Москву", - говорится в сообщении.В ночь на 14 марта над Крымом, Черным и Азовскими морями, а также еще девятью областями России было уничтожено и подавлено 87 БПЛА.В субботу утром стало известно, что после падения обломков украинских дронов на НПЗ в Тихорецком районе Краснодарского края вспыхнуло возгорание. Горели технические установки. Огонь потушили около 10:45. По данным главы Тихорецкого района Кубани Анатолия Перелина, показатели качества воздуха в норме.Как ранее сообщили в оперштабе Кубани, при атаке по порту "Кавказ" в Темрюкском районе ранены три человека, вспыхнул пожар на причальном комплексе и повреждено техническое судно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
22:17 14.03.2026 (обновлено: 22:18 14.03.2026)
 
22:17ПВО за 10 часов сбила 280 украинских БПЛА над территорией России
22:14В Иране после призыва Трампа рассказали об открытом Ормузском проливе
22:01В Москве убита и ограблена женщина после звонка от мошенников
21:45Угроза Украине от Ирана и налет на порт "Кавказ" - главное за день
21:05Болезнь после увольнения: как получить оплачиваемый больничный
20:47Как ужесточение правил перевозки пассажиров повлияет на транспорт в Крыму
20:09В Симферополе подросток на мотоцикле столкнулся с микроавтобусом
20:02Самая трагическая песня о Севастополе
19:51Число атаковавших Москву дронов выросло до 32 - Собянин
19:36Бабушка из "Гостьи из будущего" Людмила Аринина умерла на 100 году жизни
19:20На Кубани иномарка сбила мать с младенцем в коляске на переходе
19:05Иран может ударить по Украине в любой момент - политолог
18:42Премьер Бельгии призвал ЕС к переговорам с Россией
18:21Атаки террористического Киева и падение метеоритов – топ недели
17:54Атака ВСУ на Москву - сбито 25 дронов
17:51Трамп призвал разные страны слать военные корабли в Ормузский пролив
17:32Греция связала атаку на танкер у Новороссийска со смягчением санкций
17:05Крымский мост сейчас - обстановка к вечеру субботы
16:55Цветная форма врачей в России - Росздравнадзор о значении новшества
16:30Россиянка Ворончихина завоевала золотую медаль на Паралимпиаде в Италии
Лента новостейМолния