Днем в субботу силы противовоздушной обороны России отражают атаку украинских беспилотников на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости Крым, 14.03.2026
ПВО отражает атаку на Москву

ПВО сбила два летевших на Москву беспилотника - Собянин

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Днем в субботу силы противовоздушной обороны России отражают атаку украинских беспилотников на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Силами ПВО Минобороны уничтожены два БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал он в Telegram.
В ночь на 14 марта над Крымом, Черным и Азовскими морями, а также еще девятью областями России было уничтожено и подавлено 87 БПЛА.
В субботу утром стало известно, что после падения обломков украинских дронов на НПЗ в Тихорецком районе Краснодарского края вспыхнуло возгорание. Горели технические установки. Огонь потушили около 10:45. По данным главы Тихорецкого района Кубани Анатолия Перелина, показатели качества воздуха в норме.
Как ранее сообщили в оперштабе Кубани, при атаке по порту "Кавказ" в Темрюкском районе ранены три человека, вспыхнул пожар на причальном комплексе и повреждено техническое судно.
