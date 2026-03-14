ПВО отражает атаку на Москву - РИА Новости Крым, 14.03.2026

Днем в субботу силы противовоздушной обороны России отражают атаку украинских беспилотников на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

2026-03-14T12:34

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Днем в субботу силы противовоздушной обороны России отражают атаку украинских беспилотников на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.В ночь на 14 марта над Крымом, Черным и Азовскими морями, а также еще девятью областями России было уничтожено и подавлено 87 БПЛА.В субботу утром стало известно, что после падения обломков украинских дронов на НПЗ в Тихорецком районе Краснодарского края вспыхнуло возгорание. Горели технические установки. Огонь потушили около 10:45. По данным главы Тихорецкого района Кубани Анатолия Перелина, показатели качества воздуха в норме.Как ранее сообщили в оперштабе Кубани, при атаке по порту "Кавказ" в Темрюкском районе ранены три человека, вспыхнул пожар на причальном комплексе и повреждено техническое судно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

