ПВО отражает атаку на Москву
Днем в субботу силы противовоздушной обороны России отражают атаку украинских беспилотников на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости Крым, 14.03.2026
2026-03-14T12:34
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Днем в субботу силы противовоздушной обороны России отражают атаку украинских беспилотников на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.В ночь на 14 марта над Крымом, Черным и Азовскими морями, а также еще девятью областями России было уничтожено и подавлено 87 БПЛА.В субботу утром стало известно, что после падения обломков украинских дронов на НПЗ в Тихорецком районе Краснодарского края вспыхнуло возгорание. Горели технические установки. Огонь потушили около 10:45. По данным главы Тихорецкого района Кубани Анатолия Перелина, показатели качества воздуха в норме.Как ранее сообщили в оперштабе Кубани, при атаке по порту "Кавказ" в Темрюкском районе ранены три человека, вспыхнул пожар на причальном комплексе и повреждено техническое судно.
ПВО сбила два летевших на Москву беспилотника - Собянин
12:28 14.03.2026 (обновлено: 12:34 14.03.2026)