Продолжительная магнитная буря обрушилась на Землю
Продолжительная магнитная буря происходит на Земле из-за усиления скорости солнечного ветра. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института... РИА Новости Крым, 14.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Продолжительная магнитная буря происходит на Земле из-за усиления скорости солнечного ветра. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. По данным ученых, геомагнитный шторм бушует с полуночи на уровне G1.7 и может затянутся до трех дней.Сейчас скорость солнечного ветра у Земли – около 700 км/с при норме 300–400 км/с, то есть в 2 раза больше, и признаков спада не показывает, отметили ученые. Это вторая магнитная буря марта, но первая значимая. Предыдущая произошла 4 марта. Всего в 2026 году зарегистрировано уже 17 дней с магнитными бурями (23 %). В прошлом году, который отмечался как самый геомагнитно активный за десятилетие, таких событий было 19 %. Иными словами, пока год идет по рекордному графику, указали в лаборатории.В пятницу утром сообщалось, что магнитные бури уровня G1 ожидаются на земле в связи с образовавшейся корональной дырой на Солнце. Корональная дыра, которая, по прогнозу, спровоцирует неспокойную космическую погоду на Земле, похожа на гигантский разлом, протянувшийся от южного до северного полюса Солнца. К обеду на Солнце произошла вспышка M-класса.
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Продолжительная магнитная буря происходит на Земле из-за усиления скорости солнечного ветра. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
По данным ученых, геомагнитный шторм бушует с полуночи на уровне G1.7 и может затянутся до трех дней.
"Событие связано с резким повышением скорости солнечного ветра в окрестностях Земли, которое, в свою очередь, вызвано корональной дырой на Солнце. Буря на редкость стабильная — все 9 часов, которые она продолжается, индекс находится на одном и том же уровне G1.7, соответствующем среднему событию", - отметили в лаборатории.
Сейчас скорость солнечного ветра у Земли – около 700 км/с при норме 300–400 км/с, то есть в 2 раза больше, и признаков спада не показывает, отметили ученые.
"По этой причине геомагнитные возмущения будут продолжаться (они, впрочем, изначально прогнозировались на 2–3 суток), хотя на данный момент есть признаки перерыва. Возможно, в ближайшие часы будет временная стабилизация обстановки", - отметили астронавты.
Это вторая магнитная буря марта, но первая значимая. Предыдущая произошла 4 марта. Всего в 2026 году зарегистрировано уже 17 дней с магнитными бурями (23 %). В прошлом году, который отмечался как самый геомагнитно активный за десятилетие, таких событий было 19 %. Иными словами, пока год идет по рекордному графику, указали в лаборатории.
В пятницу утром сообщалось
, что магнитные бури уровня G1
ожидаются на земле в связи с образовавшейся корональной дырой на Солнце. Корональная дыра, которая, по прогнозу, спровоцирует неспокойную космическую погоду на Земле, похожа на гигантский разлом, протянувшийся от южного до северного полюса Солнца. К обеду на Солнце произошла вспышка
M-класса.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.