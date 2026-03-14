https://crimea.ria.ru/20260314/prodolzhitelnaya-magnitnaya-burya-obrushilas-na-zemlyu-1154331208.html

Продолжительная магнитная буря обрушилась на Землю

Продолжительная магнитная буря обрушилась на Землю - РИА Новости Крым, 14.03.2026

Продолжительная магнитная буря обрушилась на Землю

Продолжительная магнитная буря происходит на Земле из-за усиления скорости солнечного ветра. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института... РИА Новости Крым, 14.03.2026

2026-03-14T10:01

2026-03-14T10:01

2026-03-14T10:01

магнитные бури

институт солнечно-земной физики

вспышки на солнце

солнце

земля

космос

новости

метеозависимость

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/02/1149911434_0:127:1754:1114_1920x0_80_0_0_3a98ca83b0364f68702e4aca4da02c50.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Продолжительная магнитная буря происходит на Земле из-за усиления скорости солнечного ветра. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. По данным ученых, геомагнитный шторм бушует с полуночи на уровне G1.7 и может затянутся до трех дней.Сейчас скорость солнечного ветра у Земли – около 700 км/с при норме 300–400 км/с, то есть в 2 раза больше, и признаков спада не показывает, отметили ученые. Это вторая магнитная буря марта, но первая значимая. Предыдущая произошла 4 марта. Всего в 2026 году зарегистрировано уже 17 дней с магнитными бурями (23 %). В прошлом году, который отмечался как самый геомагнитно активный за десятилетие, таких событий было 19 %. Иными словами, пока год идет по рекордному графику, указали в лаборатории.В пятницу утром сообщалось, что магнитные бури уровня G1 ожидаются на земле в связи с образовавшейся корональной дырой на Солнце. Корональная дыра, которая, по прогнозу, спровоцирует неспокойную космическую погоду на Земле, похожа на гигантский разлом, протянувшийся от южного до северного полюса Солнца. К обеду на Солнце произошла вспышка M-класса.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

космос

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

магнитные бури, институт солнечно-земной физики, вспышки на солнце, солнце, земля, космос, новости, метеозависимость