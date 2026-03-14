Превратится в горы пепла: Иран пригрозил США
Иран пригрозил США в случае атаки на нефтяную инфраструктуру
© REUTERS / StringerМитинг в Тегеране
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Иран превратит в "горы пепла" всю нефтяную, экономическую и энергетическую инфраструктуру нефтяных компаний, связанных с США, в случае атак на соответствующую иранскую инфраструктуру. Об этом заявил официальный представитель центрального штаба иранского военного командования "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари.
В субботу президент США Дональд Трамп пригрозил ударить по нефтяной инфраструктуре иранского острова Харк, если свободе судоходства в Ормузском проливе будут создаваться помехи.
"Мы заявляем, что в случае атаки на нефтяную, экономическую и энергетическую инфраструктуру Исламской Республики Иран, как мы ранее предупреждали, сейчас же вся нефтяная, экономическая и энергетическая инфраструктура, принадлежащая нефтяным компаниям по всему региону, в которых США имеют свою долю, или которые сотрудничают с США, будет уничтожена и превратится в горы пепла", – цитирует слова Зольфагари РИА Новости.
На митинге в штате Кентукки 12 марта президент США Дональд Трамп заявил, что США победили Иран за первый час с начала операции, а также что ВМС Ирана уничтожены. Позже военный советник главнокомандующего вооруженными силами Ирана Яхья Рахим Сафави сообщил, что иранские корабли продолжают действовать против США и Израиля, в частности, Иран нанес ракетный удар по американскому авианосцу "Авраам Линкольн", что стало посланием Вашингтону.
Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи в первом послании к нации также заявил, что Иран будет мстить за жертв, погибших из-за ударов со стороны США и Израиля. Хаменеи-младший потребовал от Вашингтона и Тель-Авива компенсацию за ущерб от атак. Он подчеркнул, что Ормузский пролив должен оставаться закрытым – Тегеран будет использовать его как рычаг в конфликте. А также призвал страны Ближнего Востока как можно скорее закрыть американские базы, добавив, что рассчитывает на конструктивные отношения с соседями.
Израиль в четверг ударил по ядерному центру "Талеган" в Иране, заявив, что Иран якобы использовал атакованный комплекс для "развития критически важных возможностей по разработке ядерного оружия".
Военная операция Штатов и Израиля против Ирана идет вторую неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного вооружения. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
