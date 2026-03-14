Превратится в горы пепла: Иран пригрозил США

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260314/prevratitsya-v-gory-pepla-iran-prigrozil-ssha-1154331411.html
иран
обострение между ираном и сша
сша
ближний восток
в мире
новости
политика
безопасность
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0e/1152372347_0:539:2292:1828_1920x0_80_0_0_829988051f956423cdb9a53f31882e15.jpg
иран
сша
ближний восток
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0e/1152372347_0:345:2270:2048_1920x0_80_0_0_54fda1d0d6c8c3d63205e24a08a16ebb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
© REUTERS / StringerМитинг в Тегеране
Митинг в Тегеране - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
© REUTERS / Stringer
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Иран превратит в "горы пепла" всю нефтяную, экономическую и энергетическую инфраструктуру нефтяных компаний, связанных с США, в случае атак на соответствующую иранскую инфраструктуру. Об этом заявил официальный представитель центрального штаба иранского военного командования "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари.
В субботу президент США Дональд Трамп пригрозил ударить по нефтяной инфраструктуре иранского острова Харк, если свободе судоходства в Ормузском проливе будут создаваться помехи.
"Мы заявляем, что в случае атаки на нефтяную, экономическую и энергетическую инфраструктуру Исламской Республики Иран, как мы ранее предупреждали, сейчас же вся нефтяная, экономическая и энергетическая инфраструктура, принадлежащая нефтяным компаниям по всему региону, в которых США имеют свою долю, или которые сотрудничают с США, будет уничтожена и превратится в горы пепла", – цитирует слова Зольфагари РИА Новости.
На митинге в штате Кентукки 12 марта президент США Дональд Трамп заявил, что США победили Иран за первый час с начала операции, а также что ВМС Ирана уничтожены. Позже военный советник главнокомандующего вооруженными силами Ирана Яхья Рахим Сафави сообщил, что иранские корабли продолжают действовать против США и Израиля, в частности, Иран нанес ракетный удар по американскому авианосцу "Авраам Линкольн", что стало посланием Вашингтону.
Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи в первом послании к нации также заявил, что Иран будет мстить за жертв, погибших из-за ударов со стороны США и Израиля. Хаменеи-младший потребовал от Вашингтона и Тель-Авива компенсацию за ущерб от атак. Он подчеркнул, что Ормузский пролив должен оставаться закрытым – Тегеран будет использовать его как рычаг в конфликте. А также призвал страны Ближнего Востока как можно скорее закрыть американские базы, добавив, что рассчитывает на конструктивные отношения с соседями.
Израиль в четверг ударил по ядерному центру "Талеган" в Иране, заявив, что Иран якобы использовал атакованный комплекс для "развития критически важных возможностей по разработке ядерного оружия".
Военная операция Штатов и Израиля против Ирана идет вторую неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного вооружения. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
