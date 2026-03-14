Пожар на нефтезаводе на Кубани потушили
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. На Кубани потушили пожар, который вспыхнул на Афипском нефтеперерабатывающем заводе после атаки ВСУ. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.
В субботу утром стало известно, что после падения обломков украинских дронов на НПЗ в Тихорецком районе Краснодарского края вспыхнуло возгорание. Горели технические установки.

"Ликвидировано возгорание, возникшее на Афипском НПЗ из-за падения обломков БПЛА. В результате происшествия пострадавших нет", - отметили в оперштабе.

Как добавил глава Тихорецкого района Кубани Анатолий Перелин со ссылкой на Роспотребнадзор, показатели качества воздуха в норме.
"В Тихорецком районе 14 марта в 8:00 результаты замеров проб атмосферного воздуха по всем показателям во всех точках в пределах нормы. Все местные объекты и службы работают в штатном режиме", - написал он в Telegram.
Как ранее сообщили в оперштабе Кубани, при атаке по порту "Кавказ" в Темрюкском районе ранены три человека, вспыхнул пожар на причальном комплексе и повреждено техническое судно.
Всего в течение ночи над краем было уничтожено 16 украинских беспилотников.
