Пожар на нефтезаводе на Кубани потушили
Пожар на нефтезаводе на Кубани потушили - РИА Новости Крым, 14.03.2026
Пожар на нефтезаводе на Кубани потушили
На Кубани потушили пожар, который вспыхнул на Афипском нефтеперерабатывающем заводе после атаки ВСУ. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края. РИА Новости Крым, 14.03.2026
2026-03-14T11:01
2026-03-14T11:01
2026-03-14T11:01
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. На Кубани потушили пожар, который вспыхнул на Афипском нефтеперерабатывающем заводе после атаки ВСУ. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.В субботу утром стало известно, что после падения обломков украинских дронов на НПЗ в Тихорецком районе Краснодарского края вспыхнуло возгорание. Горели технические установки.Как добавил глава Тихорецкого района Кубани Анатолий Перелин со ссылкой на Роспотребнадзор, показатели качества воздуха в норме."В Тихорецком районе 14 марта в 8:00 результаты замеров проб атмосферного воздуха по всем показателям во всех точках в пределах нормы. Все местные объекты и службы работают в штатном режиме", - написал он в Telegram.Как ранее сообщили в оперштабе Кубани, при атаке по порту "Кавказ" в Темрюкском районе ранены три человека, вспыхнул пожар на причальном комплексе и повреждено техническое судно.Всего в течение ночи над краем было уничтожено 16 украинских беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
кубань
краснодарский край
кубань, краснодарский край, атаки всу, происшествия, новости, новости сво, пожар
Пожар на нефтезаводе на Кубани потушили
На Кубани потушили пожар на Афипском нефтеперерабатывающем заводе после удара ВСУ