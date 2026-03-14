Крымский мост сейчас – начала расти очередь из Керчи
У Крымского моста к обеду субботы начала скапливаться очередь перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о РИА Новости Крым, 14.03.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Автомобильная пробка перед Крымским мостом
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. У Крымского моста к обеду субботы начала скапливаться очередь перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 25 транспортных средств". - сказано в сообщении на 13:00.
При этом въезд в Крым остается свободным - со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.
Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра. Мост могут закрыть в целях безопасности – на полуострове действует желтый уровень террористической опасности.
С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: теперь по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних.
Все ограничительные меры на Крымском мосту являются необходимыми для безопасности проезда и защиты объекта, также они нужны для тестирования оптимальных моделей пропуска автомобилей для сокращения времени ожидания на транспортном переходе. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в комментарии РИА Новости Крым.
Кроме того, на мосту действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей.
Для путешественников, которые планируют свою поездку, в Минтрансе напоминают, что добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом — по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.
13:27ВСУ бьют по авто и предприятиям: 7 человек ранены в Белгородской области
13:19Копия АЭС: в вузе Севастополя появилось новое оборудование за 70 млн
13:02Крымский мост сейчас – начала расти очередь из Керчи
12:43Атака на порт "Кавказ" – что известно о состоянии раненых
12:28ПВО отражает атаку на Москву
12:21Армия России нанесла массированный удар возмездия по Украине
12:13В Евпатории снесут опасное колесо обозрения
12:00Землетрясение произошло под Алуштой – что известно
11:47В Севастополе водитель иномарки сбил ребенка на "зебре" и уехал
11:34Цены ниже рыночных на 44%: что предлагают на ярмарках в Крыму
11:14Удары по Украине: обесточены Киев и 6 областей
11:01Пожар на нефтезаводе на Кубани потушили
10:51Превратится в горы пепла: Иран пригрозил США
10:27Крым спасет Россию от дефицита экзотических фруктов
10:01Продолжительная магнитная буря обрушилась на Землю
09:42 В Крыму электрички в Евпаторию и обратно задерживаются до трех часов
09:31Три города Крыма вошли в топ-10 экономных направлений для отдыха
09:06Удары по Украине сегодня: серия мощных взрывов прогремела в Киеве
08:46"Дела очень плохи": как война на Ближнем Востоке повлияла на Украину
08:11Великие крымские вина: что даст новый национальный стандарт игристых вин
Лента новостейМолния