Крым спасет Россию от дефицита экзотических фруктов

Крым спасет Россию от дефицита экзотических фруктов - РИА Новости Крым, 14.03.2026

Крым спасет Россию от дефицита экзотических фруктов

Крым, наряду с Кубанью и новыми регионами РФ, может полностью закрыть потребности в продуктах-экзотах в тех регионах России, где из-за конфликта на Ближнем... РИА Новости Крым, 14.03.2026

2026-03-14T10:27

2026-03-14T10:27

2026-03-14T10:27

крым

иран

обострение между ираном и сша

денис кратюк

сельское хозяйство

минсельхоз крыма

новости крыма

мнения

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Крым, наряду с Кубанью и новыми регионами РФ, может полностью закрыть потребности в продуктах-экзотах в тех регионах России, где из-за конфликта на Ближнем Востоке есть риски их существенного удорожания и дефицита. Это весью юг и центральная часть страны. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк.По словам Кратюка, ситуация, связанная с эскалацией военного конфликта на Ближнем Востоке, перестроит логистику поставок в Россию тех продуктов, которые не будут поставляться из Ирана - страна с 1 марта запретила вывоз любых продуктов питания со своей территории.Замена поставщиков "иранских" продуктов на российские рынки будет произведена достаточно быстро, считает он, причем на крымском рынке и всем рынке России это коснется исключительно тех продуктов, которые Иран закрывал в зимний период.Среди таких продуктов министр называет болгарский перец, огурцы, киви, салаты айсберг и романо, и ряд других продуктов, условно экзотических, поскольку многие из них выращиваются в Крыму, хотя некоторые пока и не масштабно.В Крым никаких продуктов из Ирана, входящих в продуктовую корзину, не поступало, подчеркнул он. Как не было и прямых поставок других товаров – все закупалось преимущественно через материковую Россию, добавил Кратюк.Поэтому тот факт, что Иран перестанет теперь что-то поставлять РФ, не является главной проблемой в свете происходящего на Ближнем Востоке – "говорить надо прежде всего о том, что поступало в Россию из стран Персидского залива", считает он.То есть это в том числе те страны, которые готовы замещать своим товаром иранскую "экзотику" в России. А значит, цены на их продукты для россиян будут расти в связи со сложностями, возникающими с поставками удобрений, делает вывод Кратюк.По его мнению, как будет развиваться ситуация с ценами на "экзоты" станет ясно в ближайшие месяц-два.По словам министра, самого "Крыма ситуация с удобрениями абсолютно не касается", так как республика полностью закрывает потребности внутреннего рынка и даже экспортирует свои удобрения, причем очень успешно. Однако тенденция роста цен на некоторые позиции по всей стране не обойдет стороной крымские магазины и рынки.По его словам, решить таким образом проблему дефицита экзотических продуктов можно не только для всего юга страны, но и для центральной части и средней полосы России и даже Урала, куда давно и успешно поставляются крымские яблоки и персики.По его мнению, производить "экзоты" в Крыму смогут тепличные хозяйства, интерес к которым за последние пять лет сильно вырос и продолжает расти, как и качество работы аграриев и их продукции."Наши теплицы сегодня – это не просто какой-то парник, а высокотехнологичная история... Мы научились работать с капельным поливом совершенно по-другому. Мы очень быстро адаптируемся на овощном рынке, пытаемся его изменить и производим сейчас высокомаржинальную продукцию", – сказал Кратюк.Это и бахчевые культуры, в том числе арбузы и дыни, ассортимент которых в крымских хозяйствах сегодня колоссален – их десятки сортов, и орехоплодные, которых в Крыму также выращивается большое количество и объемы пытаются увеличить, добавил Кратюк.Опыт со всего мира: в Крыму миндаль убирают уникальные комбайныРанее доцент кафедры государственного муниципального управления института экономики и управления КФУ Елена Вершицкая в комментарии РИА Новости Крым высказала мнение, что конфликт вокруг Ирана с блокадой транспортных маршрутов может создать риски для рынка свежей плодоовощной продукции, "в группе риска" для РФ в этом смысле: болгарский перец, огурцы, баклажаны, киви и ряд других продуктов.В отношении Крыма эксперт дала сдержанно оптимистичные прогнозы, отметив, что это связано с отличием структуры импорта полуострова и материковой России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе подорожала свинина и подешевело подсолнечное маслоКак укрепить иммунитет после зимы – рекомендации РоспотребнадзораВ Севастополе цены на "борщевой набор" стабилизировались

крым

иран

крым, иран, обострение между ираном и сша, денис кратюк, сельское хозяйство, минсельхоз крыма, новости крыма, мнения