Крым спасет Россию от дефицита экзотических фруктов
2026-03-14T10:27
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Крым, наряду с Кубанью и новыми регионами РФ, может полностью закрыть потребности в продуктах-экзотах в тех регионах России, где из-за конфликта на Ближнем Востоке есть риски их существенного удорожания и дефицита. Это весью юг и центральная часть страны. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк.
По словам Кратюка, ситуация, связанная с эскалацией военного конфликта на Ближнем Востоке, перестроит логистику поставок в Россию тех продуктов, которые не будут поставляться из Ирана - страна с 1 марта запретила вывоз любых продуктов питания со своей территории.

"И эту нишу сейчас активно занимают несколько стран, которые пока не вовлечены в конфликт на Ближнем Востоке. Азербайджан и Афганистан могут заместить полностью продукцию, которую производит Иран и в том же объеме. И, наверное, Турция и Египет эту нишу займут очень быстро", – поделился мнением Кратюк.

Замена поставщиков "иранских" продуктов на российские рынки будет произведена достаточно быстро, считает он, причем на крымском рынке и всем рынке России это коснется исключительно тех продуктов, которые Иран закрывал в зимний период.
Среди таких продуктов министр называет болгарский перец, огурцы, киви, салаты айсберг и романо, и ряд других продуктов, условно экзотических, поскольку многие из них выращиваются в Крыму, хотя некоторые пока и не масштабно.

"Поэтому "экзотами" я считаю те продукты, которые в продуктовую корзину не входят и без которых можно обойтись", – заметил Кратюк.

В Крым никаких продуктов из Ирана, входящих в продуктовую корзину, не поступало, подчеркнул он. Как не было и прямых поставок других товаров – все закупалось преимущественно через материковую Россию, добавил Кратюк.
Поэтому тот факт, что Иран перестанет теперь что-то поставлять РФ, не является главной проблемой в свете происходящего на Ближнем Востоке – "говорить надо прежде всего о том, что поступало в Россию из стран Персидского залива", считает он.

"Через Ормузский пролив поступало 22%, а то и 30% рынка удобрений, производимых в Саудовской Аравии, Кувейте, Иране и Объединенных Арабских Эмиратах – это крупнейшие в мире экспортеры. Основными потребителями были Турция, Египет, Китай и Индия", – сказал Кратюк.

То есть это в том числе те страны, которые готовы замещать своим товаром иранскую "экзотику" в России. А значит, цены на их продукты для россиян будут расти в связи со сложностями, возникающими с поставками удобрений, делает вывод Кратюк.
По его мнению, как будет развиваться ситуация с ценами на "экзоты" станет ясно в ближайшие месяц-два.

"Все будет зависеть от того, как будет развиваться конфликт, сколько он будет длиться. Если еще неделю-две, то никакой проблематики нет. Это создаст определенный дефицит, а потом он резко упадет. Если дольше, то придется, помимо новых цен на экзотические продукты, к которым мы привыкли, перестраивать логистику поставок, и это уже глобальный вопрос", – сказал Кратюк.

По словам министра, самого "Крыма ситуация с удобрениями абсолютно не касается", так как республика полностью закрывает потребности внутреннего рынка и даже экспортирует свои удобрения, причем очень успешно. Однако тенденция роста цен на некоторые позиции по всей стране не обойдет стороной крымские магазины и рынки.

"Что нам нужно во всей этой ситуации? Понять, чего нам будет не хватать. И действительно есть хозяйства, которые могут это производить. Крым, Краснодарский край и новые присоединенные территории РФ могут спокойно эту нишу закрывать", – сказал Кратюк.

По его словам, решить таким образом проблему дефицита экзотических продуктов можно не только для всего юга страны, но и для центральной части и средней полосы России и даже Урала, куда давно и успешно поставляются крымские яблоки и персики.
"Для всей страны это не стоит обсуждать, потому что логистика на Дальний Восток, например, никак не связана с Ормузским проливом", – заметил Кратюк.
По его мнению, производить "экзоты" в Крыму смогут тепличные хозяйства, интерес к которым за последние пять лет сильно вырос и продолжает расти, как и качество работы аграриев и их продукции.
"Наши теплицы сегодня – это не просто какой-то парник, а высокотехнологичная история... Мы научились работать с капельным поливом совершенно по-другому. Мы очень быстро адаптируемся на овощном рынке, пытаемся его изменить и производим сейчас высокомаржинальную продукцию", – сказал Кратюк.
Это и бахчевые культуры, в том числе арбузы и дыни, ассортимент которых в крымских хозяйствах сегодня колоссален – их десятки сортов, и орехоплодные, которых в Крыму также выращивается большое количество и объемы пытаются увеличить, добавил Кратюк.
Опыт со всего мира: в Крыму миндаль убирают уникальные комбайны
Ранее доцент кафедры государственного муниципального управления института экономики и управления КФУ Елена Вершицкая в комментарии РИА Новости Крым высказала мнение, что конфликт вокруг Ирана с блокадой транспортных маршрутов может создать риски для рынка свежей плодоовощной продукции, "в группе риска" для РФ в этом смысле: болгарский перец, огурцы, баклажаны, киви и ряд других продуктов.
В отношении Крыма эксперт дала сдержанно оптимистичные прогнозы, отметив, что это связано с отличием структуры импорта полуострова и материковой России.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе подорожала свинина и подешевело подсолнечное масло
Как укрепить иммунитет после зимы – рекомендации Роспотребнадзора
В Севастополе цены на "борщевой набор" стабилизировались
 
13:27ВСУ бьют по авто и предприятиям: 7 человек ранены в Белгородской области
13:19Копия АЭС: в вузе Севастополя появилось новое оборудование за 70 млн
13:02Крымский мост сейчас – начала расти очередь из Керчи
12:43Атака на порт "Кавказ" – что известно о состоянии раненых
12:28ПВО отражает атаку на Москву
12:21Армия России нанесла массированный удар возмездия по Украине
12:13В Евпатории снесут опасное колесо обозрения
12:00Землетрясение произошло под Алуштой – что известно
11:47В Севастополе водитель иномарки сбил ребенка на "зебре" и уехал
11:34Цены ниже рыночных на 44%: что предлагают на ярмарках в Крыму
11:14Удары по Украине: обесточены Киев и 6 областей
11:01Пожар на нефтезаводе на Кубани потушили
10:51Превратится в горы пепла: Иран пригрозил США
10:27Крым спасет Россию от дефицита экзотических фруктов
10:01Продолжительная магнитная буря обрушилась на Землю
09:42 В Крыму электрички в Евпаторию и обратно задерживаются до трех часов
09:31Три города Крыма вошли в топ-10 экономных направлений для отдыха
09:06Удары по Украине сегодня: серия мощных взрывов прогремела в Киеве
08:46"Дела очень плохи": как война на Ближнем Востоке повлияла на Украину
08:11Великие крымские вина: что даст новый национальный стандарт игристых вин
Лента новостейМолния