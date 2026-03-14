Копия АЭС: в вузе Севастополя появилось новое оборудование за 70 млн - РИА Новости Крым, 14.03.2026
Копия АЭС: в вузе Севастополя появилось новое оборудование за 70 млн
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. В Институте ядерной энергии и промышленности Севастопольского госуниверситета появился учебный тренажер, стоимостью 70 миллионов рублей, который является точной копией действующих АЭС. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев, отметив, что такое оборудование станет "весомым аргументом при подаче заявки на создание кампуса" международного уровня.
© Пресс-служба губернатора Севастополя Михаила РазвожаеваВ Институте ядерной энергии и промышленности СевГУ модернизировали учебную лабораторию на кафедре "Ядерные энергетические установки"
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. В Институте ядерной энергии и промышленности Севастопольского госуниверситета появился учебный тренажер, стоимостью 70 миллионов рублей, который является точной копией действующих АЭС. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев, отметив, что такое оборудование станет "весомым аргументом при подаче заявки на создание кампуса" международного уровня.
По его словам, новое оборудование появилось в вузе в рамках модернизации лаборатории на кафедре "Ядерные энергетические установки".
"Здесь появился современный аналитический тренажер ВВЭР-1000 – точная копия систем действующих АЭС... Это высокоточная цифровая модель, на которой готовят операторов блочных щитов, инженеров-технологов и других специалистов для атомной отрасли. Комплекс позволяет изучать все: от реакторного и турбинного отделения до электроцеха. В тренажере задействованы все системы энергоблока", – написал Развожаев в своем канале на платформе MAX.
Проект реализовали по дорожной карте сотрудничества СевГУ и концерна "Росэнергоатом". Сейчас новейший тренажер осваивают преподаватели, а со следующего учебного года за рабочие места сядут студенты, уточнил Развожаев.
"Он работает на программном обеспечении отечественного производства, и такая база есть далеко не в каждом профильном вузе. А студенты, которые досконально изучили его устройство, уже на 80% готовы к работе в "Росэнергоатоме" и "Росатом", – добавил он.
По словам губернатора, обновление лаборатории одного из институтов СевГУ таким оборудованием является важным не только для университета, а для города в целом, учитывая, что на его северной стороне, в районе поселка Голландия, планируется создать международный кампус мирового уровня.
"Проект включает шесть кластеров, и один из них – Центр новых атомных и энергетических технологий. Новое оборудование, которое сейчас поступает в вуз, станет весомым аргументом при подаче заявки на создание кампуса", – подчеркнул глава города.
О том, что в Севастополе на базе СевГУ появится кампус мирового уровня, который объединит шесть ключевых институтов, Михаил Развожаев впервые сообщил летом 2025 года по итогам своей встречи с министром науки и высшего образования России Валерием Фальковым.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В российских школах переоборудуют кабинеты
Путин поручил создавать современную производственную базу в колледжах
Россия вошла в мировую десятку по качеству образования – Кравцов
В Крыму на базе завода открыт учебный класс для подготовки будущих инженеров - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
6 марта, 16:09
Первый учебный класс на заводе открылся в Крыму для студентов-инженеров
 
СевастопольМихаил РазвожаевСевастопольский государственный университет (СевГУ)Образование в Крыму и СевастополеВысшее образованиеОбразование в РоссииНовости Севастополя
 
13:27ВСУ бьют по авто и предприятиям: 7 человек ранены в Белгородской области
13:19Копия АЭС: в вузе Севастополя появилось новое оборудование за 70 млн
13:02Крымский мост сейчас – начала расти очередь из Керчи
12:43Атака на порт "Кавказ" – что известно о состоянии раненых
12:28ПВО отражает атаку на Москву
12:21Армия России нанесла массированный удар возмездия по Украине
12:13В Евпатории снесут опасное колесо обозрения
12:00Землетрясение произошло под Алуштой – что известно
11:47В Севастополе водитель иномарки сбил ребенка на "зебре" и уехал
11:34Цены ниже рыночных на 44%: что предлагают на ярмарках в Крыму
11:14Удары по Украине: обесточены Киев и 6 областей
11:01Пожар на нефтезаводе на Кубани потушили
10:51Превратится в горы пепла: Иран пригрозил США
10:27Крым спасет Россию от дефицита экзотических фруктов
10:01Продолжительная магнитная буря обрушилась на Землю
09:42 В Крыму электрички в Евпаторию и обратно задерживаются до трех часов
09:31Три города Крыма вошли в топ-10 экономных направлений для отдыха
09:06Удары по Украине сегодня: серия мощных взрывов прогремела в Киеве
08:46"Дела очень плохи": как война на Ближнем Востоке повлияла на Украину
08:11Великие крымские вина: что даст новый национальный стандарт игристых вин
Лента новостейМолния