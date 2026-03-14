Копия АЭС: в вузе Севастополя появилось новое оборудование за 70 млн

2026-03-14T13:19

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. В Институте ядерной энергии и промышленности Севастопольского госуниверситета появился учебный тренажер, стоимостью 70 миллионов рублей, который является точной копией действующих АЭС. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев, отметив, что такое оборудование станет "весомым аргументом при подаче заявки на создание кампуса" международного уровня.По его словам, новое оборудование появилось в вузе в рамках модернизации лаборатории на кафедре "Ядерные энергетические установки".Проект реализовали по дорожной карте сотрудничества СевГУ и концерна "Росэнергоатом". Сейчас новейший тренажер осваивают преподаватели, а со следующего учебного года за рабочие места сядут студенты, уточнил Развожаев."Он работает на программном обеспечении отечественного производства, и такая база есть далеко не в каждом профильном вузе. А студенты, которые досконально изучили его устройство, уже на 80% готовы к работе в "Росэнергоатоме" и "Росатом", – добавил он.По словам губернатора, обновление лаборатории одного из институтов СевГУ таким оборудованием является важным не только для университета, а для города в целом, учитывая, что на его северной стороне, в районе поселка Голландия, планируется создать международный кампус мирового уровня.О том, что в Севастополе на базе СевГУ появится кампус мирового уровня, который объединит шесть ключевых институтов, Михаил Развожаев впервые сообщил летом 2025 года по итогам своей встречи с министром науки и высшего образования России Валерием Фальковым. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В российских школах переоборудуют кабинетыПутин поручил создавать современную производственную базу в колледжахРоссия вошла в мировую десятку по качеству образования – Кравцов

