https://crimea.ria.ru/20260314/kopiya-aes-v-vuze-sevastopolya-poyavilos-novoe-oborudovanie-za-70-mln-1154338382.html
Копия АЭС: в вузе Севастополя появилось новое оборудование за 70 млн
севастополь
михаил развожаев
севастопольский государственный университет (севгу)
образование в крыму и севастополе
высшее образование
образование в россии
новости севастополя
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/0e/1154337252_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_a41162709f9dbaf5f99fac2c50172d6a.jpg
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/0e/1154337252_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_df2e4fc80fabde618487f1fa837078ea.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. В Институте ядерной энергии и промышленности Севастопольского госуниверситета появился учебный тренажер, стоимостью 70 миллионов рублей, который является точной копией действующих АЭС. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев, отметив, что такое оборудование станет "весомым аргументом при подаче заявки на создание кампуса" международного уровня.
По его словам, новое оборудование появилось в вузе в рамках модернизации лаборатории на кафедре "Ядерные энергетические установки".
"Здесь появился современный аналитический тренажер ВВЭР-1000 – точная копия систем действующих АЭС... Это высокоточная цифровая модель, на которой готовят операторов блочных щитов, инженеров-технологов и других специалистов для атомной отрасли. Комплекс позволяет изучать все: от реакторного и турбинного отделения до электроцеха. В тренажере задействованы все системы энергоблока", – написал Развожаев в своем канале на платформе MAX.
Проект реализовали по дорожной карте сотрудничества СевГУ и концерна "Росэнергоатом". Сейчас новейший тренажер осваивают преподаватели, а со следующего учебного года за рабочие места сядут студенты, уточнил Развожаев.
"Он работает на программном обеспечении отечественного производства, и такая база есть далеко не в каждом профильном вузе. А студенты, которые досконально изучили его устройство, уже на 80% готовы к работе в "Росэнергоатоме" и "Росатом", – добавил он.
По словам губернатора, обновление лаборатории одного из институтов СевГУ таким оборудованием является важным не только для университета, а для города в целом, учитывая, что на его северной стороне, в районе поселка Голландия, планируется создать международный кампус мирового уровня.
"Проект включает шесть кластеров, и один из них – Центр новых атомных и энергетических технологий. Новое оборудование, которое сейчас поступает в вуз, станет весомым аргументом при подаче заявки на создание кампуса", – подчеркнул глава города.
О том, что в Севастополе на базе СевГУ появится кампус мирового уровня, который объединит шесть ключевых институтов, Михаил Развожаев впервые сообщил летом 2025 года по итогам своей встречи с министром науки и высшего образования России Валерием Фальковым.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: