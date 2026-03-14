Как ужесточение правил перевозки пассажиров повлияет на транспорт в Крыму - РИА Новости Крым, 14.03.2026

2026-03-14T20:47

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Правила перевозки пассажиров в России станут жестче. Автобусы и такси без номеров, с неправильно установленными фарами и тонированными окнами не смогут возить пассажиров, поскольку не соответствуют техрегламенту Таможенного союза. Как это повлияет на крымских перевозчиков, рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" вице-президент ассоциации перевозчиков Крыма Зиновий Лудчак.Гость студии также добавил, что все транспортные средства проходят каждые полгода государственный технический осмотр.Зиновий Лудчак обратил внимание слушателей, что и ежедневно перед выходом на маршрут автобус проверяют."Ежедневно контролер технического состояния проверяет каждый автобус. Обязан проверить все его параметры и технические, и физические, наличие аптечки, огнетушителей, диагностической карты, сертификата на тахограф. Тут изменений никаких не будет", - сказал он.Единственное изменение, которое не совсем подходит для Крыма – это запрет на тонировку, считает вице-президент ассоциации перевозчиков Крыма.

транспорт, зиновий лудчак, крым, новости крыма, перевозки