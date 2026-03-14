Как ужесточение правил перевозки пассажиров повлияет на транспорт в Крыму

Правила перевозки пассажиров в России станут жестче. Автобусы и такси без номеров, с неправильно установленными фарами и тонированными окнами не смогут возить...
2026-03-14T20:47
20:47 14.03.2026 (обновлено: 20:52 14.03.2026) СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым.
Правила перевозки пассажиров в России станут жестче. Автобусы и такси без номеров, с неправильно установленными фарами и тонированными окнами не смогут возить пассажиров, поскольку не соответствуют техрегламенту Таможенного союза. Как это повлияет на крымских перевозчиков, рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму"
вице-президент ассоциации перевозчиков Крыма Зиновий Лудчак.
"Мы уже давно это соблюдаем. У нас требования, которые сейчас планируются внести в правила по безопасности транспортных средств, просто будут детализироваться. На сегодняшний день все правила, которые записаны в технический регламент колесных транспортных средств Таможенного союза, у нас соблюдаются", - отметил он.
Гость студии также добавил, что все транспортные средства проходят каждые полгода государственный технический осмотр.
"Это уже не тот техосмотр, который был раньше… Сейчас техосмотр серьезный, с фото-, видеофиксацией. Время на осмотр инспектором выделяется в зависимости от марки автобуса, проверяют все узлы, механизмы, фары, не допускается установление каких-то дополнительных световых сигналов", - пояснил он.
Зиновий Лудчак обратил внимание слушателей, что и ежедневно перед выходом на маршрут автобус проверяют.
"Ежедневно контролер технического состояния проверяет каждый автобус. Обязан проверить все его параметры и технические, и физические, наличие аптечки, огнетушителей, диагностической карты, сертификата на тахограф. Тут изменений никаких не будет", - сказал он.
Единственное изменение, которое не совсем подходит для Крыма – это запрет на тонировку, считает вице-президент ассоциации перевозчиков Крыма.
"В нашем регионе это актуально, потому что в городском автобусе шторы не практичны изначально. Если у междугородних это еще нормально, то в городском нет. А тонировка помогала людям скрываться от яркого солнца. Если запретят, то запретят. Мы ничего с этим не поделаем. Придется пленку снимать с окон", - заключил он.
