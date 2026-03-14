https://crimea.ria.ru/20260314/dela-ochen-plokhi-kak-voyna-na-blizhnem-vostoke-povliyala-na-ukrainu-1154326000.html

"Дела очень плохи": как война на Ближнем Востоке повлияла на Украину - РИА Новости Крым, 14.03.2026

2026-03-14T08:46

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/15/1152582743_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_253ed8e44241308df0548855972436d6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Украина ушла на третий план с начала острой фазы конфликта на Ближнем Востоке, киевскому режиму стали давать гораздо меньше денег и оружия. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.По мнению политика, внимание к Украине ослабнет еще сильнее, когда в США начнется подготовка к выборам в Конгресс.Олейник также указал, что поступления средств в европейский фонд поддержки Украины практически прекратились, поскольку "нет желающих деньги вкладывать в страхование дома, который уже горит".Кроме того, на Украине вследствие обострения конфликт на Ближнем Востоке резко дорожает топливо, продукты питания и другие товары. И цены будут только расти, уверен экс-нардеп."В ближайшее время стоимость топлива в переводе на российские деньги дойдет до 200 рублей за литр. А это значит коллапс, потому что посевная. Хозяйства понесут огромные убытки при таких ценах на топливо, потому что практически все фермеры работают на кредитах. А продукты питания, товары первой необходимости привязаны к переработке и транспортировке. Поэтому в ближайшее время будет подорожание будет и хлеба, и молока и других продуктов", - прогнозирует политик.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

