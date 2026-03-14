https://crimea.ria.ru/20260314/dela-ochen-plokhi-kak-voyna-na-blizhnem-vostoke-povliyala-na-ukrainu-1154326000.html
"Дела очень плохи": как война на Ближнем Востоке повлияла на Украину
Украина ушла на третий план с начала острой фазы конфликта на Ближнем Востоке, киевскому режиму стали давать гораздо меньше денег и оружия. Такое мнение в эфире
2026-03-14T08:46
владимир олейник
мнения
новости
политика
в мире
ближний восток
украина
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Украина ушла на третий план с начала острой фазы конфликта на Ближнем Востоке, киевскому режиму стали давать гораздо меньше денег и оружия. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.По мнению политика, внимание к Украине ослабнет еще сильнее, когда в США начнется подготовка к выборам в Конгресс.Олейник также указал, что поступления средств в европейский фонд поддержки Украины практически прекратились, поскольку "нет желающих деньги вкладывать в страхование дома, который уже горит".Кроме того, на Украине вследствие обострения конфликт на Ближнем Востоке резко дорожает топливо, продукты питания и другие товары. И цены будут только расти, уверен экс-нардеп."В ближайшее время стоимость топлива в переводе на российские деньги дойдет до 200 рублей за литр. А это значит коллапс, потому что посевная. Хозяйства понесут огромные убытки при таких ценах на топливо, потому что практически все фермеры работают на кредитах. А продукты питания, товары первой необходимости привязаны к переработке и транспортировке. Поэтому в ближайшее время будет подорожание будет и хлеба, и молока и других продуктов", - прогнозирует политик.
Украина ушла на третий план с обострением конфликта на Ближнем Востоке – экс-депутат Рады
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым.
Украина ушла на третий план с начала острой фазы конфликта на Ближнем Востоке, киевскому режиму стали давать гораздо меньше денег и оружия. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.
"Украина после начала конфликта на Ближнем Востоке, на мой взгляд, в информационном пространстве ушла на третий план… А чем меньше внимания – тем меньше денег. Дела очень плохи. Тем более, что США больше заинтересованы в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке, чем на Украине", - сказал Олейник.
По мнению политика, внимание к Украине ослабнет еще сильнее, когда в США начнется подготовка к выборам в Конгресс.
"Надо обратить внимание и на послание (президента США Дональда) Трампа, которое он зачитал в Конгрессе. Об Украине он упомянул только один раз и то в контексте того, что там идут переговоры по мирному урегулированию", - указал он.
Олейник также указал, что поступления средств в европейский фонд поддержки Украины практически прекратились, поскольку "нет желающих деньги вкладывать в страхование дома, который уже горит".
Кроме того, на Украине вследствие обострения конфликт на Ближнем Востоке резко дорожает топливо, продукты питания и другие товары. И цены будут только расти, уверен экс-нардеп.
"В ближайшее время стоимость топлива в переводе на российские деньги дойдет до 200 рублей за литр. А это значит коллапс, потому что посевная. Хозяйства понесут огромные убытки при таких ценах на топливо, потому что практически все фермеры работают на кредитах. А продукты питания, товары первой необходимости привязаны к переработке и транспортировке. Поэтому в ближайшее время будет подорожание будет и хлеба, и молока и других продуктов", - прогнозирует политик.
