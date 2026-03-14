Болезнь после увольнения: как получить оплачиваемый больничный
В течение месяца после увольнения сохраняется право на оплату больничного. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда России. РИА Новости Крым, 14.03.2026
2026-03-14T21:05
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. В течение месяца после увольнения сохраняется право на оплату больничного. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда России.После увольнения пособие по временной нетрудоспособности выплачивается только в случае болезни или травмы самого работника, если они наступили в указанный период, добавили в пресс-службе.При этом пособие по временной нетрудоспособности выплатят в размере 60% от среднего заработка сотрудника, уточнили в ведомстве.За первые три дня временной нетрудоспособности больничный оплачивает бывший работодатель, остальной период - Социальный фонд России.Ранее сообщалось, что больничные в РФ разрешили закрывать дистанционно через мессенджер Max, в случае его продления врач принимает решение о необходимости очного осмотра. Самозанятым россиянам стал доступен оплачиваемый больничный. Как сообщает Отделение Социального фонда России по Республике Крым, для этого необходимо зарегистрироваться, выбрать размер страховой суммы и начать уплачивать страховые взносы.
