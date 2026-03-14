Атака на порт "Кавказ" – что известно о состоянии раненых
После атаки ВСУ на порт "Кавказ" госпитализирован один из трех раненных
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Один из пострадавших при ударе украинских беспилотииков по порту "Кавказ" доставлен в больницу. Еще двое пострадавших от госпитализации отказались. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Утром в субботу стало известно, что при атаке по порту "Кавказ" в Темрюкском районе ранены три человека. После удара вспыхнул пожар на причальном комплексе и повреждено техническое судно.
"По уточненной информации, после атаки БПЛА на порт "Кавказ" в Темрюкском районе госпитализировали одного человека. Он находится под наблюдением врачей в средней степени тяжести. Еще двое пострадавших отказались от госпитализации", - сказано в сообщении.
Кроме того, после ночной атаки обломки беспилотников обнаружили в пригороде Краснодара и под Анапой.
"В хуторе Чекон Анапы фрагменты беспилотника упали на территории частного дома. В пристройке выбило окна. Также обломки БПЛА обнаружили на окраине Краснодара в поле. Во всех случаях пострадавших нет. На местах работают оперативные и специальные службы", - добавили в оперштабе.
В ночь на 14 марта над Крымом, Черным и Азовскими морями, а также еще девятью областями России было уничтожено и подавлено 87 БПЛА.
В субботу утром стало известно, что после падения обломков украинских дронов на НПЗ в Тихорецком районе Краснодарского края вспыхнуло возгорание. Горели технические установки. Огонь потушили около 10:45. По данным главы Тихорецкого района Кубани Анатолия Перелина, показатели качества воздуха в норме.