https://crimea.ria.ru/20260314/ataka-na-port-kavkaz--chto-izvestno-o-sostoyanii-ranenykh-1154338069.html

Атака на порт "Кавказ" – что известно о состоянии раненых

Один из пострадавших при ударе украинских беспилотииков по порту "Кавказ" доставлен в больницу. Еще двое пострадавших от госпитализации отказались.

2026-03-14T12:43

кубань

порт кавказ

краснодарский край

происшествия

атаки всу

беспилотник (бпла, дрон)

здравоохранение в россии

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/49974/86/499748675_0:0:600:338_1920x0_80_0_0_d95199ef6c06d1e81348fcbfa2f97d13.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Один из пострадавших при ударе украинских беспилотииков по порту "Кавказ" доставлен в больницу. Еще двое пострадавших от госпитализации отказались. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.Утром в субботу стало известно, что при атаке по порту "Кавказ" в Темрюкском районе ранены три человека. После удара вспыхнул пожар на причальном комплексе и повреждено техническое судно.Кроме того, после ночной атаки обломки беспилотников обнаружили в пригороде Краснодара и под Анапой. В ночь на 14 марта над Крымом, Черным и Азовскими морями, а также еще девятью областями России было уничтожено и подавлено 87 БПЛА.В субботу утром стало известно, что после падения обломков украинских дронов на НПЗ в Тихорецком районе Краснодарского края вспыхнуло возгорание. Горели технические установки. Огонь потушили около 10:45. По данным главы Тихорецкого района Кубани Анатолия Перелина, показатели качества воздуха в норме.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

