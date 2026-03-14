Армия России нанесла массированный удар возмездия по Украине - РИА Новости Крым, 14.03.2026
Армия России нанесла массированный удар возмездия по Украине
Вооруженные силы России нанесли массированный удар по Украине в ответ на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам. Об этом в субботу сообщили в... РИА Новости Крым, 14.03.2026
министерство обороны рф
удары по украине
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
потери всу
украина
министерство обороны рф, удары по украине, новости сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , украина
Армия России нанесла массированный удар по оборонке и критической инфраструктуре Украины

12:21 14.03.2026 (обновлено: 12:26 14.03.2026)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Град" группировки войск "Центр" в зоне СВО
Боевая работа РСЗО Град группировки войск Центр в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли массированный удар по Украине в ответ на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам. Об этом в субботу сообщили в Минобороны.
"Сегодня ночью Вооруженными силами РФ нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также военным аэродромам", - сообщили в оборонном ведомстве.
Цели ударов достигнуты, все назначенные объекты поражены.
Утром в субботу серия мощных взрывов прогремела в Киеве. Сообщалась о пожарах и повреждениях в четырех районах. Позже в Минэнерго сообщили, что после серии взрывов обесточены жители Киева, Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Черкасской и Кировоградской областей. Как заявил глава киевского режима Владимир Зеленский, основной целью была энергетика Киевского региона.
За минувшую неделю - с 7 по 13 марта - в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России были нанесены один массированный и шесть групповых ударов по оборонке, военным аэродромам и объектам топливно-энергетического комплекса Украины.
13:27ВСУ бьют по авто и предприятиям: 7 человек ранены в Белгородской области
13:19Копия АЭС: в вузе Севастополя появилось новое оборудование за 70 млн
13:02Крымский мост сейчас – начала расти очередь из Керчи
12:43Атака на порт "Кавказ" – что известно о состоянии раненых
12:28ПВО отражает атаку на Москву
12:21Армия России нанесла массированный удар возмездия по Украине
12:13В Евпатории снесут опасное колесо обозрения
12:00Землетрясение произошло под Алуштой – что известно
11:47В Севастополе водитель иномарки сбил ребенка на "зебре" и уехал
11:34Цены ниже рыночных на 44%: что предлагают на ярмарках в Крыму
11:14Удары по Украине: обесточены Киев и 6 областей
11:01Пожар на нефтезаводе на Кубани потушили
10:51Превратится в горы пепла: Иран пригрозил США
10:27Крым спасет Россию от дефицита экзотических фруктов
10:01Продолжительная магнитная буря обрушилась на Землю
09:42 В Крыму электрички в Евпаторию и обратно задерживаются до трех часов
09:31Три города Крыма вошли в топ-10 экономных направлений для отдыха
09:06Удары по Украине сегодня: серия мощных взрывов прогремела в Киеве
08:46"Дела очень плохи": как война на Ближнем Востоке повлияла на Украину
08:11Великие крымские вина: что даст новый национальный стандарт игристых вин
Лента новостейМолния