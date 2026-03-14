Армия России нанесла массированный удар возмездия по Украине
Армия России нанесла массированный удар по оборонке и критической инфраструктуре Украины
12:21 14.03.2026 (обновлено: 12:26 14.03.2026)
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Град" группировки войск "Центр" в зоне СВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли массированный удар по Украине в ответ на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам. Об этом в субботу сообщили в Минобороны.
"Сегодня ночью Вооруженными силами РФ нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также военным аэродромам", - сообщили в оборонном ведомстве.
Цели ударов достигнуты, все назначенные объекты поражены.
Утром в субботу серия мощных взрывов прогремела в Киеве. Сообщалась о пожарах и повреждениях в четырех районах. Позже в Минэнерго сообщили, что после серии взрывов обесточены жители Киева, Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Черкасской и Кировоградской областей. Как заявил глава киевского режима Владимир Зеленский, основной целью была энергетика Киевского региона.
За минувшую неделю - с 7 по 13 марта - в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России были нанесены один массированный и шесть групповых ударов по оборонке, военным аэродромам и объектам топливно-энергетического комплекса Украины.