Рейтинг@Mail.ru
Какой сегодня праздник: 14 марта - РИА Новости Крым, 14.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260314/Kakoy-segodnya-prazdnik-14-marta_-1118043500.html
Какой сегодня праздник: 14 марта
Какой сегодня праздник: 14 марта - РИА Новости Крым, 14.03.2026
Какой сегодня праздник: 14 марта
14 марта мир создает безобразно хорошее настроение, защищает реки, а японские мужчины радуют подарками своих женщин. А еще в этот день родились знаменитый физик РИА Новости Крым, 14.03.2026
2026-03-14T00:00
2026-03-14T00:00
общество
новости
праздники и памятные даты
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/0d/1119353170_0:0:2960:1665_1920x0_80_0_0_389ea29bf26b757a3b2c004fdd73dae7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. 14 марта мир создает безобразно хорошее настроение, защищает реки, а японские мужчины радуют подарками своих женщин. А еще в этот день родились знаменитый физик Альберт Энштейн и звезда Comedy Club Павел Воля.Что празднуют в России и мире14 марта мир празднует Международный день рек, или Международный день против плотин. В настоящее время из 177 крупнейших рек мира только треть не имеют дамб или других сооружений на русле. Активисты защиты рек призывают оценить риск и возможные последствия прорыва плотин и то, к каким жертвам и разрушениям это может привести.Также планета отмечает необычный праздник – День числа "Пи". Его придумал физик из Сан-Франциско Ларри Шоу, который подметил, что в американской системе записи дат (месяц/число) день 14 марта – 3/14 – совпадает с первыми разрядами числа "Пи" = 3,14...В Японии 14 марта называется Белым днем и считается продолжением дня Святого Валентина. В день Святого Валентина в Японии дарят подарки только женщины, а мужчины получают возможность ответить взаимностью через месяц – в Белый день. Традиционный и самый популярный подарок на 14 марта – белый шоколад.А еще сегодня запрещено грустить, плакать и печалиться. День безобразно хорошего настроения – это повод для улыбок и веселья. Рекомендуется совершать безобразно хорошие поступки, чтобы поднимать настроение всем окружающим.Знаменательные событияВ 1794 году американский изобретатель Эли Уитни получил патент на машину для очистки хлопкового волокна.В 1839 году английский полимат и изобретатель Джон Гершель впервые использовал термин "фотография".В 1900 году в США узаконили "золотой стандарт": эквивалентом всех американских денег стало золото.В 2004 году Владимир Путин был избран президентом Российской Федерации на второй срок.Кто родилсяВ 1804 году родился австрийский композитор, автор вальсов Иоганн Штраус – основатель музыкальной династии, отец Иоганна, Йозефа и Эдуарда Штраусов. Композитор был первым, кто представил миру музыку для танцев в темпе три четверти. Он автор 152 вальсов, среди которых "Дунайские песни", "Лорелея", "Габриэла", "Тальони", "Вальс баядерок".14 марта 1879 года на свет появился величайший немецкий физик Альберт Эйнштейн, создатель теории относительности и автор основополагающих трудов по квантовой теории и статистической физике. Кроме того, Эйнштейн известен как убежденный пацифист.Также 14 марта родились итальянский певец Джанни Белла, российские актрисы Ольга Яковлева и Нелли Уварова, резидент Comedy Club Павел Воля.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/0d/1119353170_115:0:2846:2048_1920x0_80_0_0_41be5d09b5b904207f9c37ee7af398d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, новости, праздники и памятные даты
Какой сегодня праздник: 14 марта

Что отмечают в России и в мире 14 марта

00:00 14.03.2026
 
© РИА Новости . Александр Демьянчук / Перейти в фотобанкНастенная живопись с изображением ученого Альберта Эйнштейна в Центральном районе Санкт-Петербурга
Настенная живопись с изображением ученого Альберта Эйнштейна в Центральном районе Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
© РИА Новости . Александр Демьянчук
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. 14 марта мир создает безобразно хорошее настроение, защищает реки, а японские мужчины радуют подарками своих женщин. А еще в этот день родились знаменитый физик Альберт Энштейн и звезда Comedy Club Павел Воля.

Что празднуют в России и мире

14 марта мир празднует Международный день рек, или Международный день против плотин. В настоящее время из 177 крупнейших рек мира только треть не имеют дамб или других сооружений на русле. Активисты защиты рек призывают оценить риск и возможные последствия прорыва плотин и то, к каким жертвам и разрушениям это может привести.
Также планета отмечает необычный праздник – День числа "Пи". Его придумал физик из Сан-Франциско Ларри Шоу, который подметил, что в американской системе записи дат (месяц/число) день 14 марта – 3/14 – совпадает с первыми разрядами числа "Пи" = 3,14...
В Японии 14 марта называется Белым днем и считается продолжением дня Святого Валентина. В день Святого Валентина в Японии дарят подарки только женщины, а мужчины получают возможность ответить взаимностью через месяц – в Белый день. Традиционный и самый популярный подарок на 14 марта – белый шоколад.
А еще сегодня запрещено грустить, плакать и печалиться. День безобразно хорошего настроения – это повод для улыбок и веселья. Рекомендуется совершать безобразно хорошие поступки, чтобы поднимать настроение всем окружающим.

Знаменательные события

В 1794 году американский изобретатель Эли Уитни получил патент на машину для очистки хлопкового волокна.
В 1839 году английский полимат и изобретатель Джон Гершель впервые использовал термин "фотография".
В 1900 году в США узаконили "золотой стандарт": эквивалентом всех американских денег стало золото.
В 2004 году Владимир Путин был избран президентом Российской Федерации на второй срок.

Кто родился

В 1804 году родился австрийский композитор, автор вальсов Иоганн Штраус – основатель музыкальной династии, отец Иоганна, Йозефа и Эдуарда Штраусов. Композитор был первым, кто представил миру музыку для танцев в темпе три четверти. Он автор 152 вальсов, среди которых "Дунайские песни", "Лорелея", "Габриэла", "Тальони", "Вальс баядерок".
14 марта 1879 года на свет появился величайший немецкий физик Альберт Эйнштейн, создатель теории относительности и автор основополагающих трудов по квантовой теории и статистической физике. Кроме того, Эйнштейн известен как убежденный пацифист.
Также 14 марта родились итальянский певец Джанни Белла, российские актрисы Ольга Яковлева и Нелли Уварова, резидент Comedy Club Павел Воля.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ОбществоНовостиПраздники и памятные даты
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
