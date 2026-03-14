Какой сегодня праздник: 14 марта - РИА Новости Крым, 14.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. 14 марта мир создает безобразно хорошее настроение, защищает реки, а японские мужчины радуют подарками своих женщин. А еще в этот день родились знаменитый физик Альберт Энштейн и звезда Comedy Club Павел Воля.Что празднуют в России и мире14 марта мир празднует Международный день рек, или Международный день против плотин. В настоящее время из 177 крупнейших рек мира только треть не имеют дамб или других сооружений на русле. Активисты защиты рек призывают оценить риск и возможные последствия прорыва плотин и то, к каким жертвам и разрушениям это может привести.Также планета отмечает необычный праздник – День числа "Пи". Его придумал физик из Сан-Франциско Ларри Шоу, который подметил, что в американской системе записи дат (месяц/число) день 14 марта – 3/14 – совпадает с первыми разрядами числа "Пи" = 3,14...В Японии 14 марта называется Белым днем и считается продолжением дня Святого Валентина. В день Святого Валентина в Японии дарят подарки только женщины, а мужчины получают возможность ответить взаимностью через месяц – в Белый день. Традиционный и самый популярный подарок на 14 марта – белый шоколад.А еще сегодня запрещено грустить, плакать и печалиться. День безобразно хорошего настроения – это повод для улыбок и веселья. Рекомендуется совершать безобразно хорошие поступки, чтобы поднимать настроение всем окружающим.Знаменательные событияВ 1794 году американский изобретатель Эли Уитни получил патент на машину для очистки хлопкового волокна.В 1839 году английский полимат и изобретатель Джон Гершель впервые использовал термин "фотография".В 1900 году в США узаконили "золотой стандарт": эквивалентом всех американских денег стало золото.В 2004 году Владимир Путин был избран президентом Российской Федерации на второй срок.Кто родилсяВ 1804 году родился австрийский композитор, автор вальсов Иоганн Штраус – основатель музыкальной династии, отец Иоганна, Йозефа и Эдуарда Штраусов. Композитор был первым, кто представил миру музыку для танцев в темпе три четверти. Он автор 152 вальсов, среди которых "Дунайские песни", "Лорелея", "Габриэла", "Тальони", "Вальс баядерок".14 марта 1879 года на свет появился величайший немецкий физик Альберт Эйнштейн, создатель теории относительности и автор основополагающих трудов по квантовой теории и статистической физике. Кроме того, Эйнштейн известен как убежденный пацифист.Также 14 марта родились итальянский певец Джанни Белла, российские актрисы Ольга Яковлева и Нелли Уварова, резидент Comedy Club Павел Воля.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым news.crimea@rian.ru

