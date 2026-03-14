Рейтинг@Mail.ru
45 беспилотников сбили над Крымом, Черным и Азовским морями - РИА Новости Крым, 14.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260314/45-bespilotnikov-sbili-nad-krymom-chernym-i-azovskim-moryami--1154330418.html
45 беспилотников сбили над Крымом, Черным и Азовским морями
2026-03-14T07:38
2026-03-14T07:47
атаки всу
атаки всу на крым
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
происшествия
пво
министерство обороны рф
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1b/1149018229_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_49d084904cca93cd968139107523efa6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили новую попытку удара по Крыму и другим регионам России. За ночь над страной уничтожено 87 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.Кроме того, еще 16 беспилотников сбили над Краснодарским краем, семь – над Брянской, шесть – над Белгородской, пять – над Ростовской, три – над Самарской, два – над Курской областями, а также по одному над территориями Астраханской, Волгоградской и Тульской областей.Как сообщили в оперштабе Кубани, при атаке по порту "Кавказ" в Темрюкском районе ранены три человека, вспыхнул пожар на причальном комплексе и повреждено техническое судно.Кроме того, в Северском районе Краснодарского края горит Афипский нефтеперерабатывающий завод.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1b/1149018229_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_09f3779737e5ecb64abef635f75420ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Над Крымом, Черным и Азовским морями уничтожено 45 беспилотников - Минобороны

07:38 14.03.2026 (обновлено: 07:47 14.03.2026)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваРабота ПВО в Крыму
Работа ПВО в Крыму
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили новую попытку удара по Крыму и другим регионам России. За ночь над страной уничтожено 87 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.
"В течение прошедшей ночи с 20.00 13 марта до 7.00 14 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 31 БПЛА над акваторией Азовского моря, 8 – над территорией Республики Крым и 6 – над акваторией Черного моря", - перечислили в оборонном ведомстве.
Кроме того, еще 16 беспилотников сбили над Краснодарским краем, семь – над Брянской, шесть – над Белгородской, пять – над Ростовской, три – над Самарской, два – над Курской областями, а также по одному над территориями Астраханской, Волгоградской и Тульской областей.
Как сообщили в оперштабе Кубани, при атаке по порту "Кавказ" в Темрюкском районе ранены три человека, вспыхнул пожар на причальном комплексе и повреждено техническое судно.
Кроме того, в Северском районе Краснодарского края горит Афипский нефтеперерабатывающий завод.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:01Продолжительная магнитная буря обрушилась на Землю
09:42 В Крыму электрички в Евпаторию и обратно задерживаются до трех часов
09:31Три города Крыма вошли в топ-10 экономных направлений для отдыха
09:06Удары по Украине сегодня: серия мощных взрывов прогремела в Киеве
08:46"Дела очень плохи": как война на Ближнем Востоке повлияла на Украину
08:11Великие крымские вина: что даст новый национальный стандарт игристых вин
07:3845 беспилотников сбили над Крымом, Черным и Азовским морями
07:33Нефтеперерабатывающий завод на Кубани горит после удара ВСУ
07:18Один человек погиб и один пострадал на пожаре в жилом доме в Феодосии
07:08ВСУ атаковали порт "Кавказ" – что известно
07:02В Крыму мамам с пятью детьми пересчитали стаж и страховую пенсию
00:01Тепло и ветер: погода в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 14 марта
23:37В Севастополе объявлен отбой воздушной тревоги
23:01В Севастополе объявлена воздушная тревога
22:33Мощная атака на Крым и вызов послов в МИД России – главное за день
22:15Мирный житель погиб в результате взрыва дрона ВСУ в Белгородской области
22:02Трамп поставил крест на стратегии Зеленского словами о помощи Киева США
21:45В кожвендиспансер Крыма купили аппарат для удаления новообразований
21:08Крымский мост сейчас - обстановка к концу дня пятницы
Лента новостейМолния