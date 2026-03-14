45 беспилотников сбили над Крымом, Черным и Азовским морями
45 беспилотников сбили над Крымом, Черным и Азовским морями - РИА Новости Крым, 14.03.2026
45 беспилотников сбили над Крымом, Черным и Азовским морями
Силы противовоздушной обороны отразили новую попытку удара по Крыму и другим регионам России. За ночь над страной уничтожено 87 украинских беспилотников. Об... РИА Новости Крым, 14.03.2026
2026-03-14T07:38
2026-03-14T07:38
2026-03-14T07:47
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили новую попытку удара по Крыму и другим регионам России. За ночь над страной уничтожено 87 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.Кроме того, еще 16 беспилотников сбили над Краснодарским краем, семь – над Брянской, шесть – над Белгородской, пять – над Ростовской, три – над Самарской, два – над Курской областями, а также по одному над территориями Астраханской, Волгоградской и Тульской областей.Как сообщили в оперштабе Кубани, при атаке по порту "Кавказ" в Темрюкском районе ранены три человека, вспыхнул пожар на причальном комплексе и повреждено техническое судно.Кроме того, в Северском районе Краснодарского края горит Афипский нефтеперерабатывающий завод.
45 беспилотников сбили над Крымом, Черным и Азовским морями
Над Крымом, Черным и Азовским морями уничтожено 45 беспилотников - Минобороны
07:38 14.03.2026 (обновлено: 07:47 14.03.2026)