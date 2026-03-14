В Крыму электрички в Евпаторию и обратно задерживаются до трех часов - РИА Новости Крым, 14.03.2026
В Крыму электрички в Евпаторию и обратно задерживаются до трех часов
В Крыму электрички в Евпаторию и обратно задерживаются до трех часов

09:42 14.03.2026 (обновлено: 09:50 14.03.2026)
 
© РИА Новости КрымЭлектричка на вокзале в Симферополе
Электричка на вокзале в Симферополе - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Все электрички, маршрут которых проходит через участок между станциями Евпатория-Товарная – Прибрежная в Крыму задерживаются, время опоздания в пути варьируется от часа до более чем трех часов. Об этом РИА Новости Крым сообщили в Южной пригородной пассажирской компании.
"С Евпатории-Товарной (грузовая железнодорожная станция в городе Евпатория в Крыму – ред.) до Прибрежной перекрыто движение электричек по техническим причинам. Абсолютно все электрички, которые едут в сторону Евпатории и из Евпатории на этом участке, задерживаются", – сказали в компании.
В ЮППК уточнили, что все электрички едут по-разному, поэтому у некоторых электропоездов опоздание в пути следования около часа, а есть электрички с задержками более трех часов.
