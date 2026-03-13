Рейтинг@Mail.ru
Звонки из морга: аферисты придумали новую схему обмана семей военных - РИА Новости Крым, 13.03.2026
Звонки из морга: аферисты придумали новую схему обмана семей военных
Звонки из морга: аферисты придумали новую схему обмана семей военных - РИА Новости Крым, 13.03.2026
Звонки из морга: аферисты придумали новую схему обмана семей военных
Мошенники придумали новую схему, направленную на обман родственников военнослужащих. Об этом сообщили в Управлении МВД РФ по борьбе с киберпреступностью. РИА Новости Крым, 13.03.2026
2026-03-13T09:11
2026-03-13T09:11
мошенничество
новости
участники сво
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
киберпреступность
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Мошенники придумали новую схему, направленную на обман родственников военнослужащих. Об этом сообщили в Управлении МВД РФ по борьбе с киберпреступностью.Схема направлена на родственников погибших или пропавших без вести военнослужащих, а также на людей, которые могли потерять связь с близкими, находящимися в зоне боевых действий, уточняют правоохранители. В управлении напоминают, что сотрудники медицинских учреждений никогда не запрашивают коды из СМС-сообщений, и просят доверять только официальным источникам информации.Ранее мошенники придумали новую схему, по которой они звонят под видом сотрудников банка и убеждают потенциальных жертв заплатить по "долгам" родственников.
Звонки из морга: аферисты придумали новую схему обмана семей военных

МВД: аферисты придумали новую схему обмана родственников военнослужащих

09:11 13.03.2026
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Мошенники придумали новую схему, направленную на обман родственников военнослужащих. Об этом сообщили в Управлении МВД РФ по борьбе с киберпреступностью.
"В разговоре злоумышленники представляются сотрудниками морга и сообщают о гибели близкого человека. Под предлогом передачи личных вещей погибшего просят назвать почтовый индекс и продиктовать код из СМС, объясняя это необходимостью подтверждения согласия на отправку личных вещей", – раскрыли схему в полиции.
Схема направлена на родственников погибших или пропавших без вести военнослужащих, а также на людей, которые могли потерять связь с близкими, находящимися в зоне боевых действий, уточняют правоохранители.
В управлении напоминают, что сотрудники медицинских учреждений никогда не запрашивают коды из СМС-сообщений, и просят доверять только официальным источникам информации.
Ранее мошенники придумали новую схему, по которой они звонят под видом сотрудников банка и убеждают потенциальных жертв заплатить по "долгам" родственников.
