Звонки из морга: аферисты придумали новую схему обмана семей военных
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Мошенники придумали новую схему, направленную на обман родственников военнослужащих. Об этом сообщили в Управлении МВД РФ по борьбе с киберпреступностью.Схема направлена на родственников погибших или пропавших без вести военнослужащих, а также на людей, которые могли потерять связь с близкими, находящимися в зоне боевых действий, уточняют правоохранители. В управлении напоминают, что сотрудники медицинских учреждений никогда не запрашивают коды из СМС-сообщений, и просят доверять только официальным источникам информации.Ранее мошенники придумали новую схему, по которой они звонят под видом сотрудников банка и убеждают потенциальных жертв заплатить по "долгам" родственников.
