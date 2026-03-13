https://crimea.ria.ru/20260313/zvonki-iz-morga-aferisty-pridumali-novuyu-skhemu-obmana-semey-voennykh-1154298718.html

Звонки из морга: аферисты придумали новую схему обмана семей военных

Мошенники придумали новую схему, направленную на обман родственников военнослужащих. Об этом сообщили в Управлении МВД РФ по борьбе с киберпреступностью. РИА Новости Крым, 13.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Мошенники придумали новую схему, направленную на обман родственников военнослужащих. Об этом сообщили в Управлении МВД РФ по борьбе с киберпреступностью.Схема направлена на родственников погибших или пропавших без вести военнослужащих, а также на людей, которые могли потерять связь с близкими, находящимися в зоне боевых действий, уточняют правоохранители. В управлении напоминают, что сотрудники медицинских учреждений никогда не запрашивают коды из СМС-сообщений, и просят доверять только официальным источникам информации.Ранее мошенники придумали новую схему, по которой они звонят под видом сотрудников банка и убеждают потенциальных жертв заплатить по "долгам" родственников.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Работа из интернета": в Крыму поймали пособника аферистовМошенники просят деньги от имени мэра ЯлтыПод видом фото с места ДТП: аферисты рассылают вредоносные файлы в чаты

мошенничество, новости, участники сво, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), киберпреступность