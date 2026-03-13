Рейтинг@Mail.ru
Земля горит под их ногами: как США "побеждают" Иран и что будет дальше
Земля горит под их ногами: как США "побеждают" Иран и что будет дальше
Земля горит под их ногами: как США "побеждают" Иран и что будет дальше - РИА Новости Крым, 13.03.2026
Земля горит под их ногами: как США "побеждают" Иран и что будет дальше
Заявление президента США Дональда Трампа о "победе" над Ираном сделано в свойственной ему стилистике выдавать желаемое за действительное, тогда как на самом... РИА Новости Крым, 13.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Заявление президента США Дональда Трампа о "победе" над Ираном сделано в свойственной ему стилистике выдавать желаемое за действительное, тогда как на самом деле земля Ближнего Востока горит под ногами американцев – они бегут. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Павел Шипилин, отметив, что окончательная победа Ирана над Америкой возможна при одном условии.На митинге в штате Кентукки 12 марта президент США Дональд Трамп заявил, что США победили Иран за первый час с начала операции, а также что ВМС Ирана уничтожены. Позже военный советник главнокомандующего вооруженными силами Ирана Яхья Рахим Сафави сообщил, что иранские корабли продолжают действовать против США и Израиля, в частности, Иран нанес ракетный удар по американскому авианосцу "Авраам Линкольн", что стало посланием Вашингтону.По мнению Шипилина, что касается заявления Трампа, то оно, как и многие другие, было сделано "вполне в его стилистике: выдавать желаемое за действительное". На самом же деле ни о какой победе США на Ближнем Востоке речи быть не может, уверен эксперт."У американцев там земля горит под ногами. Они оттуда эвакуируются", – сказал политолог.По словам эксперта, Иран фактически разрушил репутацию Соединенных Штатов Америки как защитника на Ближнем Востоке и сегодня делает что хочет."Он фактически уничтожил американские базы и лупит по отелям, где живут американские военнослужащие. Иран продемонстрировал невероятную сопротивляемость", – отметил Шипилин.И хотя не всем заявлениям, в том числе официальным, сегодня можно верить с обеих сторон, все же победные реляции уместнее для Ирана, считает эксперт."Иранцы ставят условия для прекращения войны, а это очень серьезно. Они чувствуют себя абсолютно уверенно. Они добиваются целей, а теперь, мол, давайте нам платите за ущерб. Они ставят условие, что будут продолжать обогащать уран. То есть победителями чувствуют себя как раз иранцы. И им верится больше", – прокомментировал Шипилин.Доля современных ракетных комплексов в РВСН России достигла 90%Однако полной победы над Соединенными Штатами Америки Иран достигнуть не сможет, пока у него не появились ракеты, способные долетать до Вашингтона и Нью-Йорка, считает эксперт.
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Заявление президента США Дональда Трампа о "победе" над Ираном сделано в свойственной ему стилистике выдавать желаемое за действительное, тогда как на самом деле земля Ближнего Востока горит под ногами американцев – они бегут. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Павел Шипилин, отметив, что окончательная победа Ирана над Америкой возможна при одном условии.
На митинге в штате Кентукки 12 марта президент США Дональд Трамп заявил, что США победили Иран за первый час с начала операции, а также что ВМС Ирана уничтожены. Позже военный советник главнокомандующего вооруженными силами Ирана Яхья Рахим Сафави сообщил, что иранские корабли продолжают действовать против США и Израиля, в частности, Иран нанес ракетный удар по американскому авианосцу "Авраам Линкольн", что стало посланием Вашингтону.
По мнению Шипилина, что касается заявления Трампа, то оно, как и многие другие, было сделано "вполне в его стилистике: выдавать желаемое за действительное". На самом же деле ни о какой победе США на Ближнем Востоке речи быть не может, уверен эксперт.
"У американцев там земля горит под ногами. Они оттуда эвакуируются", – сказал политолог.
По словам эксперта, Иран фактически разрушил репутацию Соединенных Штатов Америки как защитника на Ближнем Востоке и сегодня делает что хочет.
"Он фактически уничтожил американские базы и лупит по отелям, где живут американские военнослужащие. Иран продемонстрировал невероятную сопротивляемость", – отметил Шипилин.
И хотя не всем заявлениям, в том числе официальным, сегодня можно верить с обеих сторон, все же победные реляции уместнее для Ирана, считает эксперт.
"Иранцы ставят условия для прекращения войны, а это очень серьезно. Они чувствуют себя абсолютно уверенно. Они добиваются целей, а теперь, мол, давайте нам платите за ущерб. Они ставят условие, что будут продолжать обогащать уран. То есть победителями чувствуют себя как раз иранцы. И им верится больше", – прокомментировал Шипилин.
Доля современных ракетных комплексов в РВСН России достигла 90%
Однако полной победы над Соединенными Штатами Америки Иран достигнуть не сможет, пока у него не появились ракеты, способные долетать до Вашингтона и Нью-Йорка, считает эксперт.
"Потому что Америка может объявить о "победе", уйти восвояси и в течение 5 – 10 лет никак себя не проявлять, а потом прийти с новыми силами и опять, уже при другом президенте, начнет бомбардировки Ирана. Мне кажется, Иран все это учитывает. И я думаю, что к окончанию активной фазы боевых действий он будет стараться обзавестись ракетами дальнего радиуса действия, то есть 5 000 км, 10 000 км", – сказал Шипилин.
Такие цели иранцы вполне могут перед собой поставить, "и если добьются их и у них будет хотя бы несколько таких могучих ракет, то при следующей атаке на Иран американцам придется несладко", резюмировал эксперт.
Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь
