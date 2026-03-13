Рейтинг@Mail.ru
ВСУ ударили по автобусу в Белгородской области – ранены трое
ВСУ ударили по автобусу в Белгородской области – ранены трое
ВСУ ударили по автобусу в Белгородской области – ранены трое - РИА Новости Крым, 13.03.2026
ВСУ ударили по автобусу в Белгородской области – ранены трое
Трое мирных жителей ранены при ударе ВСУ по пассажирскому автобусу в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, который в момент РИА Новости Крым, 13.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Трое мирных жителей ранены при ударе ВСУ по пассажирскому автобусу в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, который в момент удара совершал рабочую поездку по Белгородскому округу вместе с его главой Татьяной Кругляковой.По его словам, мужчине с осколочными ранениями оказали первую помощь на месте бойцы "Орлана" и попутным транспортом доставили в село Таврово. Другого мужчину с травмой головы жители доставили в Тавровскую амбулаторию. Сейчас оба госпитализированы. Еще один пострадавший с баротравмой также доставлен в больницу неравнодушными белгородцами, но сейчас отпущен домой."Автобус поврежден, но на ходу. Проговорили с водителем, чтобы он уезжал с места удара. Высокая активность беспилотников врага", – констатировал Гладков.Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал о шести раненных мирных жителях в результате ударов дронов ВСУ по автомобилям, домам и магазинам.
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Трое мирных жителей ранены при ударе ВСУ по пассажирскому автобусу в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, который в момент удара совершал рабочую поездку по Белгородскому округу вместе с его главой Татьяной Кругляковой.
"По дороге в Никольское Татьяне Петровне докладывает глава поселения: на участке автодороги Никольское – Таврово Белгородского округа дрон ВСУ атаковал пассажирский автобус. Подъезжаем на место. Трое мирных жителей ранено", – написал Гладков в своем Telegram-канале.
По его словам, мужчине с осколочными ранениями оказали первую помощь на месте бойцы "Орлана" и попутным транспортом доставили в село Таврово. Другого мужчину с травмой головы жители доставили в Тавровскую амбулаторию. Сейчас оба госпитализированы. Еще один пострадавший с баротравмой также доставлен в больницу неравнодушными белгородцами, но сейчас отпущен домой.
"Автобус поврежден, но на ходу. Проговорили с водителем, чтобы он уезжал с места удара. Высокая активность беспилотников врага", – констатировал Гладков.
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаУкраинский дрон атаковал пассажирский автобус в Белгородской области
Украинский дрон атаковал пассажирский автобус в Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Украинский дрон атаковал пассажирский автобус в Белгородской области
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал о шести раненных мирных жителях в результате ударов дронов ВСУ по автомобилям, домам и магазинам.
