ВСУ ударили по автобусу в Белгородской области – ранены трое
14:20 13.03.2026 (обновлено: 14:21 13.03.2026)
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаТрое мирных жителей Белгородской области ранены при атаке ВСУ на автобус
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Трое мирных жителей ранены при ударе ВСУ по пассажирскому автобусу в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, который в момент удара совершал рабочую поездку по Белгородскому округу вместе с его главой Татьяной Кругляковой.
"По дороге в Никольское Татьяне Петровне докладывает глава поселения: на участке автодороги Никольское – Таврово Белгородского округа дрон ВСУ атаковал пассажирский автобус. Подъезжаем на место. Трое мирных жителей ранено", – написал Гладков в своем Telegram-канале.
По его словам, мужчине с осколочными ранениями оказали первую помощь на месте бойцы "Орлана" и попутным транспортом доставили в село Таврово. Другого мужчину с травмой головы жители доставили в Тавровскую амбулаторию. Сейчас оба госпитализированы. Еще один пострадавший с баротравмой также доставлен в больницу неравнодушными белгородцами, но сейчас отпущен домой.
"Автобус поврежден, но на ходу. Проговорили с водителем, чтобы он уезжал с места удара. Высокая активность беспилотников врага", – констатировал Гладков.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал о шести раненных мирных жителях в результате ударов дронов ВСУ по автомобилям, домам и магазинам.
