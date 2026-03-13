https://crimea.ria.ru/20260313/vsu-udarili-po-avtobusu-v-belgorodskoy-oblasti--raneny-troe-1154311587.html

ВСУ ударили по автобусу в Белгородской области – ранены трое

ВСУ ударили по автобусу в Белгородской области – ранены трое - РИА Новости Крым, 13.03.2026

ВСУ ударили по автобусу в Белгородской области – ранены трое

Трое мирных жителей ранены при ударе ВСУ по пассажирскому автобусу в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, который в момент РИА Новости Крым, 13.03.2026

2026-03-13T14:20

2026-03-13T14:20

2026-03-13T14:21

обстрелы белгородской области

белгородская область

происшествия

вячеслав гладков

атаки всу

россия

безопасность

новости

новости сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/0d/1154311345_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ae0fb1c7a3b314cf74122dafee47ae7b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Трое мирных жителей ранены при ударе ВСУ по пассажирскому автобусу в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, который в момент удара совершал рабочую поездку по Белгородскому округу вместе с его главой Татьяной Кругляковой.По его словам, мужчине с осколочными ранениями оказали первую помощь на месте бойцы "Орлана" и попутным транспортом доставили в село Таврово. Другого мужчину с травмой головы жители доставили в Тавровскую амбулаторию. Сейчас оба госпитализированы. Еще один пострадавший с баротравмой также доставлен в больницу неравнодушными белгородцами, но сейчас отпущен домой."Автобус поврежден, но на ходу. Проговорили с водителем, чтобы он уезжал с места удара. Высокая активность беспилотников врага", – констатировал Гладков.Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал о шести раненных мирных жителях в результате ударов дронов ВСУ по автомобилям, домам и магазинам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили ракетами по Брянску – есть жертвы и пострадавшиеМассированная атака на Севастополь – горит лес и повреждены домаЧисло погибших от удара ВСУ по больнице в Донбассе выросло до 10 человек

белгородская область

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, атаки всу, россия, безопасность, новости, новости сво