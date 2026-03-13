Рейтинг@Mail.ru
ВСУ бьют по машинам и магазинам - 6 человек ранены в Херсонской области - РИА Новости Крым, 13.03.2026
https://crimea.ria.ru/20260313/vsu-byut-po-mashinam-i-magazinam---6-chelovek-raneny-v-khersonskoy-oblasti-1154303358.html
ВСУ бьют по машинам и магазинам - 6 человек ранены в Херсонской области
ВСУ бьют по машинам и магазинам - 6 человек ранены в Херсонской области - РИА Новости Крым, 13.03.2026
ВСУ бьют по машинам и магазинам - 6 человек ранены в Херсонской области
Шесть мирных жителей пострадали в результате ударов дронов ВСУ по автомобилям, домам и магазинам в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор Владимир... РИА Новости Крым, 13.03.2026
2026-03-13T11:59
2026-03-13T11:59
херсонская область
атаки всу
владимир сальдо
новые регионы россии
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
новости сво
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Шесть мирных жителей пострадали в результате ударов дронов ВСУ по автомобилям, домам и магазинам в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.В результате вражеских обстрелов повреждены частные жилые дома в Новой Каховке, Масловке, Виноградово, Гладковке, Плодовом и Великой Лепетихе. В Новой Маячке беспилотник ударил по магазину, уточнил Сальдо.ВСУ в течение суток также били по Алешкам, Голой Пристани, Казачьим Лагерям, Кардашинке, Нечаево, Новой Збурьевке, Новой Каховке и Челбурду. Украинские боевики направляли ударные дроны на Абрикосовку, Алешки, Гладковку, Голую Пристань, Горностаевку, Корсунке, Костогрызово, Крынкам, Нечаево, Новотроицкому, Новым Лагерям, Песчановке, Подо-Калиновке, Пролетарке, Раденску, Старой Збурьевке и Старой Маячке, перечислил он.11 марта Сальдо сообщал о гибели одного мирного жителя и ранении шестерых при атаках украинских дронов по городам и селам области.Во вторник вечером ВСУ нанесли ракетный удар по мирным жителям в Брянске. В результате погибли шесть человек, 42 получили ранения. Минздрав РФ проводит медицинскую эвакуацию в Москву девяти пострадавших. В области 11 марта объявлен траур. СК возбудил уголовное дело о теракте.
херсонская область
новые регионы россии
херсонская область, атаки всу, владимир сальдо, новые регионы россии, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, новости сво
ВСУ бьют по машинам и магазинам - 6 человек ранены в Херсонской области

В Херсонской области шесть человек ранены из-за атак украинских дронов - Сальдо

11:59 13.03.2026
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоПоследствия атаки ВСУ по Херсонской области
Последствия атаки ВСУ по Херсонской области
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Шесть мирных жителей пострадали в результате ударов дронов ВСУ по автомобилям, домам и магазинам в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.

"В Новой Каховке удар БПЛА по гражданскому автомобилю привел к ранению трех женщин 1955, 1961 и 1964 года рождения и двух мужчин 1960 и 1966 года рождения. Все они госпитализированы. В Днепрянах в результате атаки беспилотника ранения получила женщина 1986 года рождения", - написал он в своем Telegram-канале.

В результате вражеских обстрелов повреждены частные жилые дома в Новой Каховке, Масловке, Виноградово, Гладковке, Плодовом и Великой Лепетихе. В Новой Маячке беспилотник ударил по магазину, уточнил Сальдо.
ВСУ в течение суток также били по Алешкам, Голой Пристани, Казачьим Лагерям, Кардашинке, Нечаево, Новой Збурьевке, Новой Каховке и Челбурду.
Украинские боевики направляли ударные дроны на Абрикосовку, Алешки, Гладковку, Голую Пристань, Горностаевку, Корсунке, Костогрызово, Крынкам, Нечаево, Новотроицкому, Новым Лагерям, Песчановке, Подо-Калиновке, Пролетарке, Раденску, Старой Збурьевке и Старой Маячке, перечислил он.
11 марта Сальдо сообщал о гибели одного мирного жителя и ранении шестерых при атаках украинских дронов по городам и селам области.
Во вторник вечером ВСУ нанесли ракетный удар по мирным жителям в Брянске. В результате погибли шесть человек, 42 получили ранения. Минздрав РФ проводит медицинскую эвакуацию в Москву девяти пострадавших. В области 11 марта объявлен траур. СК возбудил уголовное дело о теракте.
