ВСУ бьют по машинам и магазинам - 6 человек ранены в Херсонской области
ВСУ бьют по машинам и магазинам - 6 человек ранены в Херсонской области - РИА Новости Крым, 13.03.2026
ВСУ бьют по машинам и магазинам - 6 человек ранены в Херсонской области
Шесть мирных жителей пострадали в результате ударов дронов ВСУ по автомобилям, домам и магазинам в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор Владимир...
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Шесть мирных жителей пострадали в результате ударов дронов ВСУ по автомобилям, домам и магазинам в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.В результате вражеских обстрелов повреждены частные жилые дома в Новой Каховке, Масловке, Виноградово, Гладковке, Плодовом и Великой Лепетихе. В Новой Маячке беспилотник ударил по магазину, уточнил Сальдо.ВСУ в течение суток также били по Алешкам, Голой Пристани, Казачьим Лагерям, Кардашинке, Нечаево, Новой Збурьевке, Новой Каховке и Челбурду. Украинские боевики направляли ударные дроны на Абрикосовку, Алешки, Гладковку, Голую Пристань, Горностаевку, Корсунке, Костогрызово, Крынкам, Нечаево, Новотроицкому, Новым Лагерям, Песчановке, Подо-Калиновке, Пролетарке, Раденску, Старой Збурьевке и Старой Маячке, перечислил он.11 марта Сальдо сообщал о гибели одного мирного жителя и ранении шестерых при атаках украинских дронов по городам и селам области.Во вторник вечером ВСУ нанесли ракетный удар по мирным жителям в Брянске. В результате погибли шесть человек, 42 получили ранения. Минздрав РФ проводит медицинскую эвакуацию в Москву девяти пострадавших. В области 11 марта объявлен траур. СК возбудил уголовное дело о теракте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:100 беспилотников сбили над Крымом, Черным и Азовским морямиМассированная атака на Севастополь – горит лес и повреждены домаОбыкновенный фашизм: в Крыму ответили Зеленскому на заявление о нелюдях
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Шесть мирных жителей пострадали в результате ударов дронов ВСУ по автомобилям, домам и магазинам в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.
"В Новой Каховке удар БПЛА по гражданскому автомобилю привел к ранению трех женщин 1955, 1961 и 1964 года рождения и двух мужчин 1960 и 1966 года рождения. Все они госпитализированы. В Днепрянах в результате атаки беспилотника ранения получила женщина 1986 года рождения", - написал он в своем Telegram-канале.
В результате вражеских обстрелов повреждены частные жилые дома в Новой Каховке, Масловке, Виноградово, Гладковке, Плодовом и Великой Лепетихе. В Новой Маячке беспилотник ударил по магазину, уточнил Сальдо.
ВСУ в течение суток также били по Алешкам, Голой Пристани, Казачьим Лагерям, Кардашинке, Нечаево, Новой Збурьевке, Новой Каховке и Челбурду.
Украинские боевики направляли ударные дроны на Абрикосовку, Алешки, Гладковку, Голую Пристань, Горностаевку, Корсунке, Костогрызово, Крынкам, Нечаево, Новотроицкому, Новым Лагерям, Песчановке, Подо-Калиновке, Пролетарке, Раденску, Старой Збурьевке и Старой Маячке, перечислил он.
11 марта Сальдо сообщал
о гибели одного мирного жителя и ранении шестерых при атаках украинских дронов по городам и селам области.
Во вторник вечером ВСУ нанесли ракетный удар по мирным жителям
в Брянске. В результате погибли шесть человек, 42 получили ранения. Минздрав РФ проводит медицинскую эвакуацию в Москву девяти пострадавших
. В области 11 марта объявлен траур. СК возбудил уголовное дело о теракте
.
