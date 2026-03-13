ВСУ атаковали Курскую и Белгородскую области
ВСУ атаковали Курскую и Белгородскую области

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО с 8.00 до 18.00 мск сбили 42 украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны РФ.

"Тринадцатого марта с 08.00 мск до 18.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 33 – над территорией Белгородской области и девять – над территорией Курской области", - говорится в сообщении.

В ночь на пятницу ВСУ провели массированную атаку на Крым. Силы ПВО сбили над полуостровом, Черным и Азовским морями 100 украинских беспилотников.
Вечером в четверг российские две воздушные цели сбили над Севастополем. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, осколками повреждено остекление одной из многоэтажек. Ночью в городе снова звучали сирены воздушной тревоги - уничтожено еще 3 воздушные цели. Краснодаре утром в пятницу обломки украинского беспилотника упали на дорогу.
30 вражеских дронов перехватили и уничтожили российскими силами ПВО во второй половине дня в четверг над регионами РФ, два из них ликвидировали над Крымом, сообщали ранее в Минобороны РФ. В период с 20 до 23 часов четверга уничтожены еще 4 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
