Воздушная тревога в Севастополе звучит с ночи: сбиты еще 3 воздушные цели

В Севастополе больше четырех часов действует сигнал воздушной тревоги. Военные отражают атаку на город с 01:17. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 13.03.2026
2026-03-13T05:43
2026-03-13T05:43
2026-03-13T06:14
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе больше четырех часов действует сигнал воздушной тревоги. Военные отражают атаку на город с 01:17. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Вечером в четверг в Севастополе также звучала сирена воздушной тревоги. Военные отразили атаку ВСУ, уничтожив две воздушных цели. В районе нижней Голландии в одном из многоквартирных домов ударной волной выбило стекла в двух окнах, а от упавших обломков сбитых дронов во дворе загорелся гараж. В 01:17 сирены включили повторно.Развожаев призвал жителей и гостей региона не пренебрегать ерами безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150910483_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_28bae8493cac23d9c1ea0a252d279988.jpg
05:43 13.03.2026 (обновлено: 06:14 13.03.2026)