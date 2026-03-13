https://crimea.ria.ru/20260313/vozdushnaya-trevoga-v-sevastopole-zvuchit-s-nochi-sbity-esche-3-vozdushnye-tseli-1154297070.html

Воздушная тревога в Севастополе звучит с ночи: сбиты еще 3 воздушные цели

Воздушная тревога в Севастополе звучит с ночи: сбиты еще 3 воздушные цели - РИА Новости Крым, 13.03.2026

Воздушная тревога в Севастополе звучит с ночи: сбиты еще 3 воздушные цели

В Севастополе больше четырех часов действует сигнал воздушной тревоги. Военные отражают атаку на город с 01:17. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 13.03.2026

2026-03-13T05:43

2026-03-13T05:43

2026-03-13T06:14

севастополь

атаки всу

атаки всу на крым

происшествия

воздушная тревога в севастополе

безопасность республики крым и севастополя

новости сво

михаил развожаев

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150910483_0:136:3072:1864_1920x0_80_0_0_112e2c2e7cbe82cd4108e6fd752b5d4a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе больше четырех часов действует сигнал воздушной тревоги. Военные отражают атаку на город с 01:17. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Вечером в четверг в Севастополе также звучала сирена воздушной тревоги. Военные отразили атаку ВСУ, уничтожив две воздушных цели. В районе нижней Голландии в одном из многоквартирных домов ударной волной выбило стекла в двух окнах, а от упавших обломков сбитых дронов во дворе загорелся гараж. В 01:17 сирены включили повторно.Развожаев призвал жителей и гостей региона не пренебрегать ерами безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, атаки всу, атаки всу на крым, происшествия, воздушная тревога в севастополе, безопасность республики крым и севастополя, новости сво, михаил развожаев, новости крыма, срочные новости крыма