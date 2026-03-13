https://crimea.ria.ru/20260313/veter-prineset-v-krym-prokhladu-na-vykhodnye-1154314931.html

Ветер принесет в Крым прохладу на выходные

Ветер принесет в Крым прохладу на выходные - РИА Новости Крым, 13.03.2026

Ветер принесет в Крым прохладу на выходные

РИА Новости Крым, 13.03.2026

2026-03-13T20:37

2026-03-13T20:37

2026-03-13T20:37

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Солнечная погода в субботу и ветреная в воскресенье ожидает Крым на предстоящих выходных. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Характер метеоусловий первого выходного дня будет схож с пятничными, отметил он."…Юго-западная периферия антициклона, поэтому - малооблачно, без осадков, северо-восточный ветер 4-9 метра в секунду, ночью +1…+4, днем +12…+15", - обозначил специалист.В воскресенье, по его информации, из-за того, что в акватории Черного моря ожидается противостояние циклонической депрессии с юга и антициклона с северо-востока, усилится термобарическое сжатие, и это приведет к усилению ветра.В любом случае, напомнил Евгений Тишковец, мартовская норма для Симферополя - +10 градусов, поэтому даже несмотря на небольшой охлаждающий эффект, все равно температура будет чуть-чуть превышать положенные климатические показатели.

крым

погода, погода в крыму, центр погоды "фобос", евгений тишковец, крым, новости крыма