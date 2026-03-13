Ветер принесет в Крым прохладу на выходные
Ветер принесет в Крым прохладу на выходные - РИА Новости Крым, 13.03.2026
Ветер принесет в Крым прохладу на выходные
Солнечная погода в субботу и ветреная в воскресенье ожидает Крым на предстоящих выходных. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист... РИА Новости Крым, 13.03.2026
2026-03-13T20:37
2026-03-13T20:37
2026-03-13T20:37
погода
погода в крыму
центр погоды "фобос"
евгений тишковец
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Солнечная погода в субботу и ветреная в воскресенье ожидает Крым на предстоящих выходных. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Характер метеоусловий первого выходного дня будет схож с пятничными, отметил он."…Юго-западная периферия антициклона, поэтому - малооблачно, без осадков, северо-восточный ветер 4-9 метра в секунду, ночью +1…+4, днем +12…+15", - обозначил специалист.В воскресенье, по его информации, из-за того, что в акватории Черного моря ожидается противостояние циклонической депрессии с юга и антициклона с северо-востока, усилится термобарическое сжатие, и это приведет к усилению ветра.В любом случае, напомнил Евгений Тишковец, мартовская норма для Симферополя - +10 градусов, поэтому даже несмотря на небольшой охлаждающий эффект, все равно температура будет чуть-чуть превышать положенные климатические показатели.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
крым
погода, погода в крыму, центр погоды "фобос", евгений тишковец, крым, новости крыма
Ветер принесет в Крым прохладу на выходные
В Крыму в выходные будет ветрено и прохладно
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым.
Солнечная погода в субботу и ветреная в воскресенье ожидает Крым на предстоящих выходных. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Характер метеоусловий первого выходного дня будет схож с пятничными, отметил он.
"…Юго-западная периферия антициклона, поэтому - малооблачно, без осадков, северо-восточный ветер 4-9 метра в секунду, ночью +1…+4, днем +12…+15", - обозначил специалист.
В воскресенье, по его информации, из-за того, что в акватории Черного моря ожидается противостояние циклонической депрессии с юга и антициклона с северо-востока, усилится термобарическое сжатие, и это приведет к усилению ветра.
"Ожидается переменная облачность без осадков. Северо-восточный ветер уже достаточно плотный - 5-10, в порывах будет достигать 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью снова +1…+4, а в дневные часы, за счет вот этого охлаждающего эффекта и усиления ветра, который будет перемешивать приземные и более высокие слои воздуха, температура воздуха составит +10…+13", - объяснил метеоролог.
В любом случае, напомнил Евгений Тишковец, мартовская норма для Симферополя - +10 градусов, поэтому даже несмотря на небольшой охлаждающий эффект, все равно температура будет чуть-чуть превышать положенные климатические показатели.
