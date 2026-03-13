Рейтинг@Mail.ru
В Ялте завели дело на чиновника за земельные махинации - РИА Новости Крым, 13.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. В Ялте заведено уголовное дело в отношении бывшего начальника отдела муниципальных закупок администрации города за махинации с земельными участками. Об этом сообщила республиканская прокуратура.15 декабря 2025 года при получении части денег 45-летний чиновник был задержан в своем автомобиле "Фольксваген Тигуан" на парковке возле администрации города работниками Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.По версии следствия, являясь руководителем структурного подразделения администрации, обвиняемый узнал, что местный житель желает получить в собственность земельный участок. Он убедил знакомого, что может повлиять на положительный исход сделки за 310 тысяч рублей.Сейчас уголовное дело направлено в Ялтинский городской суд.Также сообщалось, что в Ялте осужден экс-работник местной администрации, признанный виновным в покушении на мошенничество. Мужчина занимал должность заместителя отдела по предоставлению земельных участков Департамента имущественных и земельных отношений Ялты. За решение "земельных вопросов" чиновник требовал 400 тысяч рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обман на 4,5 млн – в Севастополе задержали земельного аферистаОбещал помочь с землей за деньги – в Ялте экс-чиновник идет под судДва года "инвестиций": жительница Севастополя отдала аферистам 32 млн
В Ялте завели дело на чиновника за земельные махинации

Экс-главу отдела закупок администрации Ялты судят за махинации с землей

16:53 13.03.2026
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваФемида
Фемида
© ТГ-канал Сергея Аксенова
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. В Ялте заведено уголовное дело в отношении бывшего начальника отдела муниципальных закупок администрации города за махинации с земельными участками. Об этом сообщила республиканская прокуратура.
15 декабря 2025 года при получении части денег 45-летний чиновник был задержан в своем автомобиле "Фольксваген Тигуан" на парковке возле администрации города работниками Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

"Прокуратура Республики Крым утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника отдела муниципальных закупок администрации города Ялта", - говорится в сообщении.

По версии следствия, являясь руководителем структурного подразделения администрации, обвиняемый узнал, что местный житель желает получить в собственность земельный участок. Он убедил знакомого, что может повлиять на положительный исход сделки за 310 тысяч рублей.
Сейчас уголовное дело направлено в Ялтинский городской суд.
Также сообщалось, что в Ялте осужден экс-работник местной администрации, признанный виновным в покушении на мошенничество. Мужчина занимал должность заместителя отдела по предоставлению земельных участков Департамента имущественных и земельных отношений Ялты. За решение "земельных вопросов" чиновник требовал 400 тысяч рублей.
