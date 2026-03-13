https://crimea.ria.ru/20260313/v-yalte-zaveli-delo-na-chinovnika-za-zemelnye-makhinatsii-1154315883.html

В Ялте завели дело на чиновника за земельные махинации

В Ялте завели дело на чиновника за земельные махинации - РИА Новости Крым, 13.03.2026

В Ялте завели дело на чиновника за земельные махинации

13.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. В Ялте заведено уголовное дело в отношении бывшего начальника отдела муниципальных закупок администрации города за махинации с земельными участками. Об этом сообщила республиканская прокуратура.15 декабря 2025 года при получении части денег 45-летний чиновник был задержан в своем автомобиле "Фольксваген Тигуан" на парковке возле администрации города работниками Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.По версии следствия, являясь руководителем структурного подразделения администрации, обвиняемый узнал, что местный житель желает получить в собственность земельный участок. Он убедил знакомого, что может повлиять на положительный исход сделки за 310 тысяч рублей.Сейчас уголовное дело направлено в Ялтинский городской суд.Также сообщалось, что в Ялте осужден экс-работник местной администрации, признанный виновным в покушении на мошенничество. Мужчина занимал должность заместителя отдела по предоставлению земельных участков Департамента имущественных и земельных отношений Ялты. За решение "земельных вопросов" чиновник требовал 400 тысяч рублей.

